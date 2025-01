El público ovacionó a Baglietto y Vitale en "Música en el Anfiteatro” en Paraná

La noche de apertura del ciclo 2025 de Música en el Anfiteatro, una de las principales propuestas culturales para el verano de la Municipalidad de Paraná, fue con una presentación de lujo y jerarquía con la actuación de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale quienes a fines de 2024 presentaron su nueva propuesta Ahora Rock (En Vivo), regresando luego de más de tres décadas de trayectoria musical, a sus raíces para homenajear al rock argentino.

“Para mí, especialmente, volver a tocar en Paraná me trae un gran recuerdo, porque he tocado en la Alternativa Musical en los ‘80, en este lugar precioso, espectacular, y también he venido muchas veces al Teatro Municipal con Juan”, manifestó el compositor y productor de música Lito Vitale. Y agregó: “nos tocó un día hermoso, el público nos acompañó con su presencia y cantando nuestros temas, así que feliz. Para los artistas que venimos de Buenos Aires, estar acá es hermoso, es un lugar mágico y el espíritu del Anfiteatro en particular”.

Juan Carlos Baglietto explicó: “Hicimos un mezcladito, porque nuestro nuevo álbum retoma nuestros orígenes en el rock y reconoce a los grandes autores del rock argentino. También incluimos canciones de mi primera época con La Trova, algunos instrumentales de Vitale y El Amigo del Alma, además de tangos, que siempre reservamos un lugar especial, ya que creemos que es una música que logramos potenciar juntos. Nuestra propuesta es para todos los gustos, lo que hacemos es popular y familiar”.

“Yo que digo que la música no tiene fecha de vencimiento. Entonces, las músicas legítimas, hechas desde el corazón, trascienden las edades, trascienden los géneros, los ámbitos, los distintos retratos culturales. Creo que esta es una condición que tiene naturalmente la música popular de generar vínculos y por ende, de trascender las edades y los tiempos”, señaló finalmente Baglietto.

“Fue una inmensa alegría para nosotros que Baglietto y Vitale hayan estado presentes. Son referentes no solamente del rock, sino de la música popular, que durante muchos años han regalado a nuestra cultura una expresión muy auténtica, nuestra, que abarca todas las miradas de la Argentina”, destacó la intendenta Rosario Romero, que se dio cita para presenciar la noche inaugural de Música en el Anfiteatro.

La secretaria de Cultura, Educación y Convivencia Ciudadana, Nadia Bilat, no ocultó su satisfacción: “Sentimos una alegría enorme haber dado inicio al ciclo de Música en el Anfiteatro en este enero del 2025 con un espectáculo con el nivel que presentamos este sábado. La verdad que estamos muy orgullosos de eso y tiene que ver con la visión de la cultura que tiene la intendenta Rosario Romero y la posibilidad de generar espectáculos de calidad para que los vecinos y vecinas de Paraná puedan disfrutar, compartir con su familia”.

Bandas locales

Previo al cierre de Baglietto-Vitale, actuaron dos bandas locales y con relación a ello, el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, expresó: “Estamos muy contentos de lo que fue esta primera noche con artistas de renombre nacional, pero también destacamos la decisión política, de que hayan estado presentes bandas locales acompañando esta propuesta, como Cuero al Viento y Boca en Boca. Para nosotros es un valor agregado que haya artistas locales en esta nueva edición del ciclo Música en el Anfiteatro”.

La coordinadora del taller de canto grupal De Boca en Boca, Erika Brown, declarò: “Todavía estamos temblando, pero muy felices, porque aparte muchas de las personas que estamos en el taller amamos a Baglietto y a Vitale, así que cuando nos llegó la invitación para presentarnos explotamos de felicidad. Para nosotros fue un honor, un orgullo enorme y hermoso poder tocar en este escenario de la ciudad, que es increíble. Aplaudimos la iniciativa de la Municipalidad de invitar artistas regionales y artistas como Baglietto y Vitale

Martín Bustos, integrante del grupo Cuero al Viento, contó “Para nosotros fue muy importante estar ante tanta gente y la pasamos bien tocando toda música propia. Siempre aceptamos las invitaciones si se dan las condiciones y está bárbaro que la Municipalidad le dé oportunidades a artistas locales”.

Los vecinos

Iara Mariñac, vecina de calle Misiones, dijo: “Estoy disfrutando muchísimo esta hermosa noche de música al aire libre, me encanta este tipo de eventos de la cultura que brinda la Municipalidad gratuitamente y es increíble poder ver y escuchar a grandes músicos como Vitale y Baglietto”.

José Carbajal, de barrio Santa Lucía, por su parte, manifestó: “Me encanta que la Municipalidad organice estos espectáculos al aire libre y con números de mucha calidad. Que vengan Vitale y Baglietto, realmente es algo fantástico. Aparte la noche acompaña, así que realmente lo estamos pasando muy bien”.