El adiós a Avelino “Candil” Vera: “Era un hombre muy fuerte y gran conocedor de la isla”

Falleció Avelino “Candil” Vera, pescador artesanal y baqueano del río Paraná. El hombre era un conocedor de las islas del Paraná, con más de 50 años de oficio de pescador artesanal, fue integrante de la organización Cuidadores de la Casa Común de Paraná que impulsó Luis Cosita Romero y un sobreviviente a los devastadores incendios de enero de 2022.

Elonce rescató el testimonio de la atleta y organizadora de eventos deportivos, Viviana Paiva, quien calificó a Candil como “un hombre muy fuerte y gran conocedor de la isla”. Según repasó, conoció al baqueano del río cuando comenzó a contratarlo para las prácticas de los sábados y las travesías acuáticas.

Avelino “Candil” Vera. (foto: Triatlon del Paraná)

“Conocía muy bien el río, le encantaba participar con nosotros y era muy querido por muchos nadadores; charlábamos sobre el clima para prepararnos para las prácticas del sábado y las travesías; y en la última, de seis kilómetros, él ya no se encontraba bien de salud, pero hacia un esfuerzo para estar”, rememoró Paiva.

El adiós a Avelino “Candil” Vera: declaraciones de Viviana Paiva

“El sábado me comentó que no se sentía bien, entonces, le pedí que solo fuera acompañarnos para charlar y hasta nos preparábamos para llevarle combustible para que no hiciera fuerza con los remos”, repasó.

Avelino “Candil” Vera. (foto: Triatlon del Paraná)

Según indicó, Candil tenía complicaciones en el aparato respiratorio, fue internado de urgencia y esta mañana falleció. “Se merecía no sufrir tanto”, acotó la atleta que compartió gratos momentos en el río con el baqueano.