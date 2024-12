Estafa a egresados: denuncian que la dueña del catering aún no devolvió el dinero

Un grupo de egresados del profesorado de Educación Física del Instituto Superior Club Atlético Estudiantes (ISCAE) denunció haber sido estafado por el servicio de catering contratado para su fiesta de recepción. Según los afectados, después de pagar 14 millones de pesos por adelantado, el evento -programado para el 7 de diciembre- fue cancelado un día antes por la organizadora del evento.

En respuesta, Alejandra Barreto, la dueña del servicio de catering llamado "Rey Eventos" denunciada ante la Justicia por el presunto delito de defraudación, brindó su descargo y a través de Elonce prometió devolver el dinero a egresados. “No es una estafa porque no me fugué con el dinero”, sentenció.

De igual manera, los egresados y sus familiares ratificaron a Elonce que ya pasaron siete días y no cuentan con un peso devuelto; tampoco pueden reorganizar el evento. “Esta persona se está jactando por devolver el dinero, mientras seguimos esperando desde hace una semana”, apuntó Walter Buchhamer, el padre de uno de los egresados.

Comprobante de transferencia de Mercado Pago por el servicio de catering. (foto: Elonce)

“Si sos una persona de bien y hace nueve años trabajas en el rubro, cómo podés sostener que no tenés comunicación con quienes te contrataron. Si transferí 3.550.000 de pesos el 30 de noviembre, con qué cara puede decir que no tiene comunicación con los padres si al dinero lo recibió”, sentenció.

“Daño psicológico”

En la oportunidad, Buchhamer dio cuenta del “daño psicológico” causado por la estafa. “Los padres teníamos la ilusión de abrazar a nuestros hijos y felicitarlos por sus cuatro años de estudio y el haberse recibido de profesores de Educación Física. Pero a ese sueño lo rompió ella y ahora solo tenemos este triste recuerdo”, lamentó.

De hecho, uno de los egresados dio cuenta de su “enojo, frustración y angustia por las mentiras que se dicen respecto a que Barreto está dispuesta a devolver el dinero”. “Trató de defenderse con mentiras”, sentenció. Es más, apuntó que “el contrato fue tachado por ella con birome, lo cual podría considerarse como una falsificación”.

“A la plata no la tenemos y ella no se hizo presente para la devolución, no se comunicó con nosotros y se borró completamente; es mentira que tiene voluntad de contactarse”, acusó el egresado.

“Para que otros no caigan en la misma estafa”

“Estamos ante un delito de estafa por parte de Alejandra Barreto y la Justicia determinará si es culpable o no”, completó otro de los papás, Héctor; e insistió con la denuncia contra la dueña del servicio de catering “para que otros no caigan en la misma estafa”. De acuerdo a sus declaraciones, “hay otras estafas que no fueron denunciadas”.

Estudiantes denuncian estafa de catering para su recepción. (foto: Elonce)

En la ocasión, contó que dieron con el servicio de Barreto por recomendación del dueño del salón Viviana. “No averiguamos más datos sobre el servicio porque fue recomendado y confiamos porque somos gente de bien”, fundamentó y lamentó: “Caímos en una estafa, que es lamentable y es millonaria”.

El rompimiento de una ilusión

Por su parte, otro de los egresados, contó que tuvieron la intención de hacer la fiesta de igual manera “por más que Barreto haya incumplido el contrato, porque la fecha que teníamos era el 7 de diciembre en el salón Viviana”.

“Intentamos mediar con esta persona para celebrar la fiesta el sábado 14, pero rompió nuestra ilusión, jugó con nosotros y, como egresado, es una tristeza muy grande porque fueron cuatro años de estudio en los que invertimos tiempo y dinero, era la culminación de una etapa, pero no pudimos tenerla por culpa de una mujer que hace las cosas mal hace rato y sigue como si nada”, acusó el joven. Y remarcó: “Por más que devuelva la plata, ya rompió la ilusión que teníamos de festejar nuestra recepción”.

Una de las mamás de los egresados dio cuenta de su angustia porque ya contaban con los vestidos y los trajes alquilados cuando Barreto, el día anterior a la fiesta, avisó que la recepción no era.

La mujer aclaró que la decoradora no fue amenazada, como había denunciado Barreto; y descartó episodios de violencia. “Los padres siempre la llamamos y en una tercera reunión, en la que sí se presentó, volvió a ilusionar a los chicos con respecto a que sí organizaba la fiesta para el 14 e iba a firmar otro contrato para esa fecha, mandó por teléfono a su hija a decirnos que estaba descompuesta que no iba a hacer el evento”, repasó.

“Queremos que devuelva el dinero a los chicos que trabajaron para pagar sus tarjetas”, reclamó.