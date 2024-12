Organizadora de eventos prometió devolver el dinero a egresados: su descargo

Alejandra Barreto, la dueña del servicio de catering llamado "Rey Eventos" denunciada ante la Justicia por el presunto delito de defraudación, brindó su descargo a Elonce tras la acusación radicada por egresados del profesorado de Educación Física del Instituto Superior Club Atlético Estudiantes (ISCAE), quienes denunciaron que fueron estafados al intentar celebrar su fiesta de recepción.

“La reserva del colegio fue para el 14 en salón Viviana y para el 7 tenía reservado otro colegio; cuando hicimos la contratación por los servicios de salón, decoración, DJ y catering, le manifesté a la egresada que firmó en representación de sus 25 compañeros, como un pre aviso, que tenía las dos fechas y quedaba pendiente elegir una. Hicimos la contratación y de marzo hasta estos últimos meses, le venía pidiendo a la chica que firmó el contrato que organicemos una reunión, pero me decía que era imposible y nunca más la vi”, repasó Barreto.

En la oportunidad, aclaró que los egresados contrataron los servicios de salón, decoración, DJ y catering; y confirmó que el costo de la tarjeta empezó en 20/25 mil pesos. “En octubre tomó la posta otra egresada y ella se enteró que no estaban agendados para el 7 sino para el 14; y ahí comenzó la confusión porque tampoco se tramitó la habilitación del evento”, apuntó la organizadora de eventos.

Estudiantes denuncian estafa de catering para su recepción. (foto: Elonce)

Y continuó: “Un mes antes teníamos que cerrar el contrato, es decir, reunirnos para acordar cuántas personas asistirán al evento, pero tres días antes me enteré que eran 300 personas para la cena y otras tantas para el trasnoche porque me enviaron un PDF y después eliminaron el mensaje”.

Reuniones que no se concretaron y acuerdos que no se lograron

“Nunca se concretaron las reuniones que pedí con antelación porque nunca más la vi a la contratante”, remarcó al insistir con respecto a que, los egresados, “un mes antes deberían haber informado cuántas personas asistirían al evento”.

La organizadora de eventos aseguró a Elonce que, junto a los egresados, acordó celebrar la fiesta el sábado 7, es decir, “correr la fecha para que no hubiera problemas y consiguió El Castillo para que sea a cielo abierto y con la misma capacidad del salón que había ofrecido”.

En esa instancia, los inconvenientes se acrecentaron porque los contratantes manifestaron que querían “un piso para 400 personas y carpas”.

“Para el 6 de diciembre (es decir, un día antes de la fiesta) era imposible poner piso para 400 personas porque ellos manifestaban que no querían pisar barro”, explicó Barreto.

El descargo de Alejandra Barreto. (foto; Elonce)

De acuerdo a lo que indicó, esa noche, uno de los papás consiguió el salón de UTA para celebrar la fiesta en ese lugar. Barreto mencionó que envió a su decoradora, “pero la situación se puso tensa por un grupo de madres”. “Le pedí a mi empleada que se retirara porque soy responsable por ella si hay alguna situación de violencia”, reveló en diálogo con Elonce.

“Y al lunes, un grupo si quería hacer la fiesta y otro no, debido a que la reserva todavía estaba para el 14 en salón Viviana”, indicó.

Amenazas y escraches

“Durante esta semana sufrí amenazas y escraches”, denunció la organizadora de eventos. Y remarcó que los egresados “querían que firme otro pre-contrato para establecer de mutuo acuerdo hacer la fiesta el 14”. Según se declaraciones, Barreto se negó y prometió la devolución del dinero. “A raíz de nuestra respuesta, se armó este lío”, indicó.

Sobre la rescisión del contrato y la devolución del dinero

“El contrato indica que, en caso que la empresa no pueda hacer el evento, debe devolver el total de lo abonado. No es una estafa porque no me fugué con el dinero y tengo otros contratos en Paraná y todos manifiestan lo mismo”, recalcó la dueña del servicio de catering llamado "Rey Eventos".

Barreto confirmó que revisará el monto abonado por aproximadamente 300 personas porque, reconoció que los pagos fueron por trasferencia, no por recibo; y no cuenta con una lista de invitados.

De hecho, bregó por llegar a un acuerdo para la devolución del dinero a los egresados. “No me borré y he ido a los lugares a los que me citaron, pero pasar por esta situación de escrache y violencia es muy turbio”, acusó. Es más, recalcó que “no organizará el evento porque no hay ninguna garantía de hacerlo y que esa noche se manifieste todo en paz”.

Finamente, Barrero fundamentó que hace nueve años se dedica a la organización de eventos. “En pandemia, fuimos la única empresa que devolvió 80 señas y dimos de baja contratos”, repasó.

“Puse toda mi buena voluntad para que la fiesta sea el día 7, como ellos querían, pero pasaron otras situaciones con la decoradora, a la que no dejaron trabajar al salón del evento”, cerró.