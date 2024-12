Ayudar Hace Bien: Escuela María Reina recibió gran cantidad de donaciones gracias “al abrazo de la comunidad”

El pasado 22 de noviembre, la comunidad de Paraná vivió una nueva jornada de solidaridad, generosidad y esperanza. La Escuela María Reina Inmaculada fue el corazón palpitante de un evento que reunió a miles de manos dispuestas a dar lo mejor de sí mismas: la jornada solidaria "Todos somos uno" organizada por Once Por Todos-Ayudar Hace Bien, la Asociación Civil Paradar y la propia comunidad escolar. Un día lleno de emociones y gestos de amor hacia los más necesitados, que culminó con una lluvia de donaciones y una gratitud sin límites. Los resultados superaron todas las expectativas.

Las donaciones

La directora de la institución, Yamila Kelly, compartió con Elonce su emoción tras la jornada: “Fue un día maravilloso, la respuesta de la gente fue increíble. Recibimos ropa, útiles escolares y alimentos. Lo que más nos conmovió fue la gran cantidad de leche, cacao y azúcar, que son básicos para los chicos que asisten a nuestra escuela. Actualmente tenemos alrededor de 260 alumnos en los tres niveles, inicial, primaria y secundaria, y con estas donaciones podemos seguir brindando desayuno, almuerzo y merienda a todos ellos, algo que no es posible sin el apoyo de la comunidad.

La jornada fue también un aliento para la escuela en su labor educativa. La rectora del nivel secundario, Paula Romero, destacó el esfuerzo por mantener y aumentar la matrícula: “Sabemos que la matrícula bajó en los últimos años, pero este año hemos recibido varias inscripciones y confiamos en que seguiremos creciendo”.

Cabe recordar que la a escuela cuenta con una especialidad en Maestro Mayor de Obra. “Somos una de las tres instituciones que otorgan este título, y nuestros egresados pueden insertarse tanto en el mundo laboral como continuar con estudios superiores, como Arquitectura o Ingeniería Civil. Queremos que nuestros chicos se sientan capacitados y seguros para construir su futuro”, expresó Romero

Vecina solidaria

Una de las grandes protagonistas de la jornada fue una vecina que, sin pensarlo, decidió poner manos a la obra para ayudar. “No me conocían, pero quise colaborar. Me sume a hacer tortas fritas- Fue una jornada hermosa que superó todas nuestras expectativas”, comentó emocionada. “Ahora seguimos trabajando para el próximo año, porque sin educación no somos nada. Paraná es solidario, y eso se ve en cada rincón de la ciudad. Estoy profundamente agradecida.”

Mariano, secretario de la escuela, también compartió sus sentimientos con Elonce: “Esta jornada fue algo maravilloso. El apoyo que recibimos de las distintas instituciones y de la gente en general Todo lo que hemos recibido ayuda mucho a las familias y, sobre todo, a nuestros niños. Y lo más importante es que les estamos dando una oportunidad real para que tengan un futuro mejor, un proyecto de vida.

20 años de Ayudar Hace Bien

El evento solidario “Ayudar Hace Bien” cumple 20 años y lo festejará este domingo 8 de diciembre con una jornada destinada a colaborar con el Hospital Escuela de Salud Mental y la Red Puentes/Nuestra América.

Bajo el lema “Ayudar Hace Bien, Doná y Festejemos 20 Años”, se invita a la comunidad a participar llevando sus donaciones y disfrutando de un programa especial en vivo por Elonce.

¿Cómo participar en Ayudar Hace Bien 2024?

Este domingo 8 de diciembre, de 16 a 20, cada persona puede colaborar de distintas maneras:

-Llevar las donaciones al Hospital Escuela de Salud Mental, ubicado en calles Ambrosetti y Rondeau.

Se necesita ropa cómoda para adultos, ropa de cama, zapatillas, toallas, elementos de higiene personal y equipos de mate.

-Llevar las donaciones para Red Puentes/Nuestra América a Plaza Sáenz Peña.

Se requieren donaciones de alimentos no perecederos como leche, cacao, azúcar, arroz, fideos, puré de tomate y legumbres.

- Alcancía solidaria

Quienes prefieran colaborar de forma sencilla desde casa, podrán realizar una donación de dinero mediante el alias once.por.todos Lo recaudado será destinado íntegramente al Hospital Escuela y a la Red Puentes para continuar con su importante labor en la comunidad.

Un evento solidario con transmisión en vivo

Desde las 13:30, Elonce transmitirá un programa especial en vivo para festejar los 20 años de este evento solidario. Habrá espectáculos, historias conmovedoras y un repaso por dos décadas de compromiso comunitario.

Sobre los beneficiarios

El Hospital Escuela de Salud Mental es la institución de referencia en el campo de la salud mental dentro del sistema de salud pública de Entre Ríos; cuenta con 69 camas para internación y atiende más de 3.000 consultas mensuales en sus consultorios externos.

La Red Puentes/Nuestra América, cuya sede se encuentra en calle Irigoyen 521, brinda asistencia a personas con consumos problemáticos; también cuenta con un dispositivo permanente que les permite comercializar lo producidos en sus barrios.

¡Sumate este domingo 8 de diciembre!

No te pierdas esta oportunidad de colaborar y ser parte de una jornada solidaria única. Llevá tus donaciones a los puntos indicados, realizá tu donación de dinero y prendete a la transmisión especial de Elonce para festejar juntos 20 años de solidaridad y compromiso.