Qué pasó con el ciclón subtropical “Biguá” que iba a afectar con fuerza a Uruguay y Brasil

Especialistas en meteorología, habían advertido que se estaba formando el ciclón subtropical "Biguá" entre las costas del sur de Río Grande do Sul y el noreste de Uruguay. Al respecto, habían indicado que contaba con “vientos sostenidos de 74 km/h y ráfagas de 92 km/h”. Además, el fenómeno era monitoreado en su avance por la Marina de Brasil.

Por su parte, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) había emitido un aviso especial a la población por "tormentas fuertes y posterior formación de un ciclón subtropical", que traería "tormentas fuertes y precipitaciones abundantes" a partir del viernes, por un fenómeno que iba a comenzar afectando el litoral oeste, pero luego se iría desplazando al resto del país.

Finalmente, desde el Instituto Uruguayo de Meteorología, destacaron que si bien, las lluvias no fueron abundantes en varias zonas del país, Inumet había emitido varias alertas meteorológicas en las jornadas del sábado y domingo. La última fue para el este del país por vientos fuertes y persistentes, que cesó este domingo a las 18.

Los avisos advertían sobre la posterior formación de un "ciclón subtropical" denominado "Biguá". Este temporal, de acuerdo con el organismo, iba a afectar la costa sur y este de Uruguay.

Pese a esto, durante el fin de semana las zonas que se vieron más afectadas por las lluvias y los fuertes vientos fueron Rocha y las ciudades que limitan con Brasil.

TEMPO | As imagens de satélite de hoje recordam o que estamos acostumados a ver no Caribe e Estados Unidos. Não é nada comum termos imagens como as de hoje por aqui. Na animação, a tempestade subtropical Biguá ente 13h e 16h no seu avanço pelo Leste do Rio Grande do Sul. pic.twitter.com/NOtDFIJvGb