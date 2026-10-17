El Papa León XIV recibirá el alta hospitalaria este sábado y regresará al Vaticano tras su operación de pulmón

El papa León XIV recibe el alta y regresa al Vaticano

El papa León XIV recibirá el alta hospitalaria este sábado 17 de octubre y regresará al Vaticano, luego de permanecer cuatro días internado en el Hospital Gemelli de Roma, donde fue sometido a una intervención quirúrgica por un adenocarcinoma pulmonar.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el pontífice podrá abandonar el centro médico a primera hora de la tarde, después de que los profesionales evaluaran los resultados de nuevos estudios y confirmaran una evolución favorable.

“Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta”, señaló el comunicado del equipo médico difundido por el Vaticano, y según publicó Infobae.

El Papa volverá a rezar el Ángelus este domingo

De acuerdo con la información oficial, León XIV regresará a su residencia en el Vaticano durante la tarde de este sábado y retomará progresivamente sus actividades habituales.

La Santa Sede también confirmó que el domingo 18 de octubre rezará el Ángelus desde la ventana de los aposentos papales, en lo que será una de sus primeras apariciones públicas después de la intervención.

Las primeras imágenes del pontífice tras la cirugía fueron difundidas el viernes y lo mostraron de pie, sin asistencia, mientras celebraba una misa en una capilla improvisada en el décimo piso del Hospital Gemelli.

Los médicos indicaron que el Papa presenta una recuperación sostenida y que puede desarrollar sus actividades cotidianas de manera independiente.

El Papa celebró misa en el hospital (Vatican Media/Handout via REUTERS)

Qué indicaron los médicos sobre su recuperación

El boletín médico estuvo firmado por Luigi Carbone, médico personal de León XIV, y Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del Hospital Gemelli.

Según el informe, los análisis de sangre y las radiografías de tórax realizados durante la internación confirmaron una mejoría progresiva.

Los profesionales señalaron que los estudios “confirmaron una mejora sostenida en su estado general”.

Durante su permanencia en el hospital, el pontífice continuó con ejercicios de fisioterapia respiratoria, fundamentales para la recuperación después de una cirugía pulmonar.

También retomó algunas tareas de trabajo desde su habitación, donde mantuvo reuniones con colaboradores cercanos, entre ellos su jefe de gabinete.

La operación por un adenocarcinoma pulmonar

El papa León XIV fue operado el martes 13 de octubre, cuando los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una intervención videoasistida.

El procedimiento tuvo una duración aproximada de tres horas, según la información difundida sobre la cirugía.

Posteriormente, los estudios confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar, uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón.

Los especialistas aguardan resultados complementarios para conocer con mayor precisión las características moleculares y genéticas del tumor.

También deberán establecer si la enfermedad se encontraba limitada al sector extirpado o si existe alguna extensión que requiera tratamiento adicional.

Qué se sabe sobre el pronóstico de la enfermedad

El doctor Matthew Triplette, director del Programa de Detección de Cáncer de Pulmón del Centro Oncológico Fred Hutchinson, de Seattle, explicó que los resultados del tratamiento quirúrgico pueden ser favorables cuando este tipo de cáncer se detecta en etapas tempranas.

“Los resultados son bastante buenos, con una supervivencia libre de enfermedad a cinco años superior al 80% en los estadios más tempranos del cáncer de pulmón de células no pequeñas”, indicó el especialista, citado por CNN.

Sin embargo, esa estadística corresponde a pacientes diagnosticados en estadios iniciales y no permite establecer por sí sola el pronóstico particular del pontífice.

La evolución de León XIV y las decisiones médicas posteriores dependerán de los resultados de los estudios pendientes.

El viaje del Papa a Argentina sigue condicionado a su salud

La recuperación del pontífice también genera interrogantes sobre su primera gira apostólica por América Latina, prevista para noviembre.

El itinerario anunciado contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre, con numerosos desplazamientos y actividades públicas.

El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, advirtió que la realización del viaje dependerá de la evolución médica del Papa.

“Dependerá de cómo evolucionen las cosas; debemos esperar a que salga del hospital y ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar”, manifestó en declaraciones recogidas por las agencias LaPresse y ANSA.

Parolin describió la gira como “un viaje largo y exigente”, debido a que contempla 14 vuelos y recorridos por diez ciudades de los tres países.

El Vaticano todavía no anunció cambios en la gira

Hasta el momento, la Santa Sede no comunicó modificaciones oficiales en el itinerario previsto para noviembre.

No obstante, Parolin explicó que será necesario evaluar en qué condiciones regresa el pontífice a sus actividades y qué recomendaciones realizan los profesionales que supervisan su recuperación.

“La pregunta ahora es cuándo regresará, en qué condiciones regresará y qué digan los médicos. Y en función de todos esos factores, el Papa ajustará su pontificado, si es que necesita ser ajustado”, sostuvo.

El cardenal también señaló que la evolución posoperatoria es favorable, aunque reconoció su preocupación por la salud de León XIV.

De esta manera, el alta hospitalaria representa un avance importante en la recuperación del Papa, pero todavía no garantiza que pueda cumplir con la agenda internacional prevista para las próximas semanas.

El diálogo con Putin durante la internación

Durante su permanencia en el Hospital Gemelli, León XIV también mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Según informó el Vaticano, el pontífice expresó su preocupación por la situación humanitaria en la ciudad de Oleshky, ubicada en la región ucraniana de Kherson.

Durante la comunicación, solicitó un alto el fuego que permita facilitar la llegada de ayuda humanitaria a la población afectada por el conflicto.