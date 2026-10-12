Crecen los casos de sarampión en el continente y recomiendan revisar las vacunas antes de viajar

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió reforzar la vacunación contra el sarampión ante los brotes activos en las Américas. El organismo considera muy alto el riesgo de propagación, en un contexto de coberturas insuficientes y mayor circulación de personas entre países.

Los viajes y los encuentros multitudinarios pueden facilitar la llegada del virus a comunidades sin contagios registrados. La advertencia incluye concentraciones previstas en Argentina, Perú y Uruguay, donde confluyen visitantes con distintos niveles de protección.

La enfermedad se transmite por el aire y una persona infectada puede contagiar antes de que aparezca la erupción en la piel. Por eso, alguien puede trasladarse o participar de una actividad sin saber que tiene el virus.

El avance de los contagios en la región

Guatemala y México concentran la mayor cantidad de infecciones notificadas, seguidos por Estados Unidos, Perú y Canadá. Los brotes afectan especialmente a comunidades con dificultades para acceder a los servicios sanitarios.

La OPS señala que los menores de cinco años y las personas sin vacunación o con esquemas incompletos presentan una mayor vulnerabilidad. También advierte sobre barreras de acceso entre pueblos indígenas, migrantes y poblaciones desplazadas.

Según informó Infobae sobre el reporte regional, hasta comienzos de octubre se habían confirmado 55.792 casos de sarampión y 77 muertes durante 2026. Los cinco países mencionados reunían el 99,5% de los contagios registrados en las Américas.

Las coberturas de vacunación siguen por debajo de la meta

Los datos citados del documento indican que, durante 2025, la primera dosis de la vacuna contra sarampión, rubéola y paperas alcanzó al 88% de la población destinataria. La cobertura de la segunda fue del 85%.

La OPS recomienda alcanzar y sostener al menos un 95% de cobertura con ambas dosis para interrumpir la transmisión. El organismo insiste en identificar las brechas de inmunización y acercar la vacunación a las comunidades con menor acceso.

El informe calcula que 1,6 millones de niños no recibieron ninguna dosis el año pasado. Entre los factores señalados aparecen los retrasos en los programas después de la pandemia, las dificultades para obtener atención y la reticencia frente a las vacunas.

Qué revisar antes de viajar o asistir a un evento

La recomendación es comprobar el esquema de vacunación con anticipación, incluso cuando el traslado sea dentro del país. En Argentina, las indicaciones para viajeros varían según la edad y los antecedentes; los bebés de seis a once meses que viajen al exterior deben recibir una “dosis cero”, que no reemplaza las del calendario.

El sarampión puede provocar fiebre alta, manchas rojas en la piel, tos, secreción nasal y conjuntivitis. Entre sus complicaciones se encuentran la neumonía y la encefalitis, además de cuadros que pueden requerir internación.

La OPS también solicitó a los gobiernos fortalecer la vigilancia, detectar rápidamente los casos sospechosos y realizar el seguimiento de sus contactos. Las acciones buscan cortar las cadenas de transmisión y evitar que los brotes se extiendan a nuevas localidades.