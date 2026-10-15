Licitan la construcción de un nuevo edificio para el Juzgado de Paz de Lucas González

La construcción del nuevo Juzgado de Paz de Lucas González avanzará mediante una licitación pública autorizada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER). El proyecto contempla una inversión oficial de 448.439.687,70 pesos y un plazo de ejecución de 270 días corridos.

La convocatoria fue aprobada mediante la Resolución N° 100/26, fechada el 5 de octubre, que habilitó la Licitación Pública 09/26 para levantar el edificio destinado al funcionamiento del organismo judicial.

Según informó el STJER, la apertura de ofertas se realizará el 5 de noviembre, a las 10, en la Oficina de Compras y Asesoramiento, ubicada en la planta baja de los Tribunales de Paraná, sobre calle Laprida 250.

Dónde se construirá el nuevo edificio judicial

La obra se ejecutará en un terreno ubicado en la intersección de avenidas Soberanía y San Martín, cedido por la Municipalidad de Lucas González para uso exclusivo del Poder Judicial.

El proyecto contempla una construcción de características tradicionales, basada en un diseño elaborado por la Dirección de Arquitectura Judicial, organismo que también supervisará y aprobará los trabajos.

La iniciativa forma parte del Plan de Implementación de Nuevos Edificios para la Justicia de Paz, impulsado por el STJER desde 2016, con el propósito de mejorar la atención al público y reducir los gastos derivados del alquiler de inmuebles.

Plazos y consultas para las empresas interesadas

Las empresas interesadas podrán adquirir los pliegos de licitación hasta el 29 de octubre en la Oficina de Compras y Asesoramiento del Superior Tribunal de Justicia.

Las consultas administrativas podrán realizarse de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, mediante el correo compras@jusentrerios.gov.ar o los teléfonos (0343) 4206100 y 4206142, interno 6306.

Para consultas técnicas, los interesados podrán comunicarse con la Dirección de Arquitectura Judicial, ubicada en el primer piso de los Tribunales de Paraná, a los teléfonos (0343) 4206161/2, también de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.