 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Educación

El CGE inició talleres de RCP en escuelas primarias y secundarias de Paraná

Desde la Dirección de Educación Física del Consejo General de Educación se pusieron en marcha talleres de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en escuelas primarias y secundarias del departamento Paraná.

13 de Abril de 2026
El CGE inició talleres de RCP en escuelas.
El CGE inició talleres de RCP en escuelas. Foto: (CGE).

Desde la Dirección de Educación Física del Consejo General de Educación se pusieron en marcha talleres de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en escuelas primarias y secundarias del departamento Paraná.

Desde la Dirección de Educación Física del Consejo General de Educación (CGE) se pusieron en marcha talleres de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en escuelas primarias y secundarias del departamento Paraná.

 

En este marco, recientemente se desarrolló una jornada en la escuela Secundaria N° 58 Poeta Carlos Mastronardi, con la participación de 50 estudiantes de 5° y 6° año.

 

La directora de Educación Física del CGE, Belén Nesa, señaló que estas instancias de formación "buscan fortalecer el rol de la escuela como espacio de cuidado y prevención", y remarcó la importancia de que los estudiantes "puedan adquirir herramientas concretas para actuar ante situaciones de emergencia dentro y fuera del ámbito escolar".

 

Asimismo, indicó que la propuesta forma parte de una línea de trabajo sostenida que promueve la incorporación de contenidos vinculados a la salud y la seguridad, favoreciendo una mayor preparación de la comunidad educativa.

 

La RCP es una maniobra de emergencia que consiste en aplicar compresiones rítmicas sobre el pecho de una persona que ha sufrido un paro cardiorrespiratorio, con el fin de mantener la circulación de oxígeno hacia los órganos vitales.

 

Para más información, las instituciones interesadas pueden comunicarse al correo electrónico educacionfisica.cge@entrerios.edu.ar

Temas:

CGE Consejo General de Educación Departamento Paraná Educación
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso