Ayudar hace Bien: organizan charla sobre prevención del cáncer con fin solidario

REDACCIÓN ELONCE
La Asociación Integral de Cáncer ER realizará “Puentes de vida” en el Domo de la Vieja Usina. La actividad será gratuita y solicitarán útiles escolares para la campaña solidaria “Ayudar Hace Bien”.
La charla sobre prevención del cáncer en Paraná se realizará este 20 de febrero a las 19:30 en el Domo de la Vieja Usina, organizada por la Asociación Integral de Cáncer ER (AICER), con el objetivo de concientizar sobre la importancia del diagnóstico oportuno y promover un abordaje multidisciplinario, en el marco de un evento solidario que invita a colaborar con útiles escolares.
La médica oncóloga Verónica Vilchez, integrante de AICER, explicó que la actividad busca acercar información clara a la comunidad. “Es básicamente para poder llegar a la población con lo que tiene que ver con la patología oncológica, la importancia de la prevención, la importancia del diagnóstico oportuno y el abordaje sobre todo multidisciplinario”, sostuvo.
La profesional remarcó que el encuentro será abierto y gratuito, destinado tanto a pacientes como a familiares y público en general. “Todos están invitados. Creemos que es fundamental llevar información a la comunidad para derribar mitos y espantar un poco el miedo que genera la palabra cáncer”, afirmó a Elonce.
Abordaje integral y equipo interdisciplinario
Vilchez detalló que la jornada contará con la participación de distintas especialistas que integran el equipo interdisciplinario. Entre ellas, la licenciada Laura Leiva, psicooncóloga; la licenciada Micaela Vitor, enfermera del área de quimioterapia; y la licenciada Silvina Guastavino, psicóloga y sexóloga.
“Es un abordaje integral multidisciplinario y creemos que va a responder a las preguntas y a las dudas que muchas veces la población tiene”, indicó la oncóloga.
Además, explicó que se abordarán aspectos vinculados a la salud mental y a la sexualidad durante el tratamiento oncológico, temas que muchas veces no se visibilizan. “Muchas veces por las toxicidades o los efectos adversos de los tratamientos que las mujeres reciben, hay cambios en la sexualidad y creemos que es un punto sumamente importante”, expresó.
Vilchez también adelantó que brindará información sobre el screening y la prevención, mientras que Ayelén Gramundi, licenciada en Nutrición e integrante de AICER, ofrecerá pautas sobre alimentación saludable.
Prevención, educación e investigación
Desde la asociación remarcaron que la iniciativa surge como parte de una estrategia sostenida de concientización. “AICER es una asociación sin fines de lucro que busca llegar a la población con eventos que concienticen y visibilicen la patología oncológica”, explicó Vilchez.
La médica consideró que la información es una herramienta clave para enfrentar el temor inicial que provoca el diagnóstico. “El cáncer es una palabra que da muchísimo miedo en el diagnóstico inicial. Llegando a la población con información podemos ayudar a derribar algunos mitos que están muy arraigados”, sostuvo.
En ese sentido, enumeró los pilares fundamentales para una atención oncológica de calidad. “Lo importante son la prevención, la educación y la investigación para poder realmente hacer una asistencia oncológica de calidad”, subrayó.
Alimentación y estilo de vida saludable
La nutrición será otro de los ejes centrales del encuentro. Vilchez remarcó que la alimentación cumple un rol relevante tanto en la prevención como durante el tratamiento. “La idea es poder llevar a la población tips para un estilo de vida saludable como parte de prevención no solamente para esta patología sino para otras crónicas”, indicó.
Asimismo, destacó la importancia de una dieta adecuada durante los tratamientos oncológicos. “Es importante la alimentación durante el tratamiento para tratar los efectos adversos que se dan durante la quimioterapia o radioterapia”, señaló.
Según explicó, cada paciente requiere un plan individualizado. “Siempre es un plan individualizado porque los pacientes responden de manera distinta, pero la parte nutricional es fundamental”, afirmó.
Evento solidario y campaña de útiles escolares
La actividad tendrá además un fin solidario. Si bien la entrada será libre y gratuita, desde la organización solicitaron colaborar con útiles escolares para la campaña “Ayudar Hace Bien”.
Ayelén Gramundi explicó que el objetivo es acompañar a instituciones educativas en el inicio del ciclo lectivo. “Pedimos que colaboren con útiles escolares. A través del Rotary Plaza Paraná estamos organizando esta colecta que luego será donada a distintas escuelas”, detalló.
La licenciada invitó a la comunidad a participar activamente del evento. “La charla se llama ‘Puentes de vida: concientizar para prevenir’. Es una oportunidad para informarse y también para ayudar”, expresó.
Finalmente, desde AICER reiteraron la convocatoria para este 20 de febrero a las 19:30 en el Domo de la Vieja Usina, en una jornada que combinará información científica, acompañamiento integral y compromiso solidario.