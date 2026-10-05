Axel, Elena Roger y Kevin Johansen con Liniers, las propuestas destacadas de octubre en el Teatro 3 de Febrero

La agenda de octubre del Teatro 3 de Febrero tendrá como principales atractivos las presentaciones de Axel, Elena Roger y la propuesta conjunta de Kevin Johansen y Liniers. Las tres propuestas forman parte de una programación que combina artistas de trayectoria nacional con producciones de Paraná y la región.

El viernes 16 de octubre, Axel llegará al histórico coliseo municipal con "Así Vivir Tour", la gira con la que recorre distintas ciudades del país. La presentación será una de las principales citas musicales del mes en Paraná.

Dos días después, el domingo 18, será el turno de Elena Roger. La reconocida artista ofrecerá un concierto con canciones de su trayectoria, acompañada por el pianista Nicolás Guerschberg, en una propuesta que apuesta por un formato más íntimo.

Música, dibujo y una propuesta particular

El domingo 25 de octubre, Kevin Johansen y Liniers llegarán por primera vez a Paraná con el espectáculo que combina las canciones del músico con los dibujos realizados en vivo por el artista gráfico. La propuesta forma parte de un trabajo conjunto que ambos sostienen desde hace más de 17 años.

La directora del Teatro 3 de Febrero, Francisca D’Agostino, destacó justamente la diversidad de la programación de octubre. "Octubre viene muy movido en el teatro, pero también muy diverso. Tenemos obras de teatro, tenemos música, tenemos danza, tenemos coros", señaló durante la presentación de la agenda.

Francisca D'Agostino, directora del Teatro 3 de Febrero de Paraná (Elonce)

Además de estas visitas, el escenario recibirá durante el mes espectáculos de humor, danza, teatro y producciones musicales. Entre ellos estarán Cacho Buenaventura, con "Qué Cacho de Show", y Damián Kuc, con "Historias innecesarias en vivo".

Una agenda que también tiene producción local

La programación no se limita a las figuras nacionales. El Teatro 3 de Febrero también tendrá una importante presencia de artistas, grupos e instituciones de Paraná y la región, con propuestas que abarcan música, danza, teatro y canto.

Entre las actividades se encuentran “Entre Ríos en Sinfonía”, de Juan Manuel Bilat, además de presentaciones de Teatro del Bardo, Espacio de Danza, Lorena Bracamonte, el Instituto Coreográfico de Danzas y el Ballet Los Entrerrianos. También habrá encuentros y conciertos de coros.

D’Agostino explicó que la intención es sostener un equilibrio entre las diferentes disciplinas y públicos. "Hay gente que le gusta más la música, otra que le gusta más el teatro o la danza", indicó. La programación del teatro ya está prevista hasta diciembre y el equipo comenzó a trabajar en la agenda de 2027.