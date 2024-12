"Yuyito" y Milei pasaron su primera Navidad juntos: un mensaje lleno de amor

La conductora de televisión Amalia "Yuyito" González sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir un emotivo mensaje navideño junto a su pareja, el presidente Javier Milei. A tan solo unos meses de haber iniciado su relación, la pareja celebró su primera Navidad juntos, desmintiendo los rumores de crisis que habían circulado en las últimas semanas.

Faltando pocas horas para la Nochebuena, "Yuyito" publicó una foto en sus redes donde aparece abrazada al mandatario, acompañada de un tierno mensaje: "La primera Navidad juntos. Te amo", seguido de varios emojis de corazones y una etiqueta con el nombre de Milei. El posteo rápidamente se llenó de reacciones de sus seguidores, quienes celebraron la muestra de cariño entre ambos.

Hace una semana, en su programa Empezar el día, emitido por la señal Magazine, González había hablado sobre las especulaciones de una posible ruptura, aclarando la situación con firmeza. "No hay crisis, gente. Termínenla. No puedo hacer todo porque no puedo estar en el trabajo del otro todo el tiempo", expresó la ex vedette, quien también desmintió que los rumores pudieran afectar su relación. (Noticias Argentinas)