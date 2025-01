¿Qué tiene Soledad Silveyra?: "Estoy probando todo para no tener dolor"

Soledad Silveyra habló sobre su salud. "No entiendo cómo no se descubre lo que tengo. Me enoja", aseguró la actriz de 72 años, que fue diagnosticada con una neuralgia de Arnold.

"Me mataron un nervio. Es horrible vivir con dolor. Estoy probando con todo para no tener dolor. No entiendo cómo no se descubre lo que tengo. Me enoja", agregó la actriz, que de todas formas sigue trabajando y actualmente encabeza una obra teatral con Luis Brandoni.

"Cuando me subo al escenario a veces tengo alguna puntada. Me agarro un poco la cabeza, pero sigo. El teatro te sana todo", remarcó Solita, durante una entrevista con Pablo Montagna para el programa Pasa Montagna, de Radio Rivadavia AM 630.

Trabajo

Sobre su trabajo en la obra "Quién es quién", la artista dijo que "es una maravilla ver el teatro lleno. Venimos llenando todas las funciones. Leí la obra y dije ´lo necesito a Brandoni'. Estar con Luis Brandoni es sentirse respaldada, para mí el mejor actor del naturalismo. Brandoni es la bondad, es muy tranquilo, lo adoro".

En cuanto a la falta de ficción en la televisión abierta, Silveyra opinó que "es muy doloroso que no haya televisión. Eso de entrar a la casa de la gente todos los días no creo que vuelva a ocurrir”.

“Prefiero refugiarme en el teatro, no estoy para trabajar 10 horas por día. En el teatro es donde se siente más a la gente, donde la tenés ahí y sabes cuándo se ríe, cuando se emociona. Lo escucho mucho y me da un placer enorme", cerró. Fuente: Agencia Noticias Argentinas

