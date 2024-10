Sol Pérez mostró su pancita y habló del sexo de su bebé en camino

Hace algunas semanas, Sol Pérez confirmó con gran alegría que está esperando su primer hijo, fruto de su amor con su esposo, Guido Mazzoni.

En una reciente entrevista en "Intrusos" (América TV), la conductora compartió detalles sobre su experiencia durante los primeros meses de embarazo y cómo está enfrentando los cambios que trae esta nueva etapa en su vida.

"Estoy de 15 semanas. Todo es nuevo, raro y hermoso. Tengo mis momentos, hay que decirlo. Es un proceso donde una se tiene que volver a conocer", confesó la modelo.

“La ropa ya casi no me va, hay que elegir cosas nuevas. Más allá de eso, hay cosas que comía siempre que ya no me gustan”, agregó entre risas.

Este proceso de autodescubrimiento llevó a Sol a replantearse muchas cosas en su vida. La conductora no solo habla de los cambios físicos, sino también de cómo se siente emocionalmente. La expectativa de ser madre es un tema que la acompañó día a día y que le genera tanto ansiedad como alegría.

Los primeros síntomas y el momento de la verdad

En la entrevista, Sol también habló sobre cómo comenzó a sospechar de su embarazo: "Me empezó a pasar que no me venía, yo era súper regular. Me hacía tests de embarazo y me daban negativo".

"Mi ginecóloga me mandó a hacer una batería de estudios a ver si estaba todo bien y en la transvaginal sale que estoy ovulando, ahí por suerte pude dar con el bebito", explicó con emoción.

La emoción no tardó en invadirla: "Cuando me dio positivo, se me cayó el mundo de alegría", compartió visiblemente conmovida. Sol también destacó el apoyo incondicional que ha recibido de su pareja. "Guido es súper compañero, no lo podía creer cuando se enteró", reveló.

El misterio del sexo del bebé y su incipiente pancita

Uno de los temas que más intriga a los seguidores de Sol Pérez es el sexo del bebé. Aunque la conductora ya sabe si será niño o niña, decidió mantener el misterio por ahora: “Es sorpresa”, concluyó.

Sol Pérez aprovechó las altas temperaturas que se hicieron presentes en Buenos Aires para ponerse el bikini y lucir en todo su esplendor la pancita de embarazada que ya comenzó a asomar.

La pancita de Sol Pérez. Instagram

“Acá, tranqui, creando vida”, tituló la panelista de Cortá por Lozano el video que subió a Instagram stories, en donde se la ve recostada, con su mano en el vientre, al lado de una pileta. (Con información de Pronto y Ciudad)