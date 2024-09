Morocha deslumbró a todos con las imágenes de su relajante baño de inmersión

Silvina Escudero derrocha sensualidad en cada publicación. Sabe cómo conquistar miradas y jamás pasa desapercibida. En esta ocasión, compartió una serie de fotografías en donde se la puede observar disfrutando de un día de relax.

Con masajes y baño de inmersión, la actriz y bailarina se ocupó de su autocuidado y vivió un día de total calma. La morocha disfrutó de una espectacular tarde de spa. En Instagram compartió una serie de fotografías muy sexys. Allí la podemos observar preparándose para relajarse.

Fue así que captó la atención de todos y conquistó corazones. Sus seguidores alucinaron con las sensuales fotografías y le dejaron cientos de halagos.

Qué parte de su cuerpo exhibe Silvina Escudero en una plataforma para adultos

Escudero es una de las tantas celebrities argentinas que se sumó a la venta de contenido en plataformas para adultos. Así lo confesó en ‘La noche Perfecta’, el programa conducido por Sebastián Wainraich, que se trasmite en El Trece.

Silvina habló de su desembarco en Only Fans, el popular sitio de contenido erótico, y reveló qué parte de su cuerpo muestra en la plataforma azul.

“Tengo Only fans. Es una página en el que cada uno vierte su contenido y diferentes personas, alrededor del mundo, pagan una subscripción para poder ver”, comenzó explicando sobre el sitio.

Qué muestra

“La mayoría del contenido es muy erótico, es de partes íntimas y hasta hay sexo explícito. Pero esto no es mi caso”, lanzó con misterio.

“Mi página es de mis pies”, reveló. Ante la sorpresa de Sebastián Wainraich, la modelo confesó que ella tampoco creía que había un mercado tan grande dispuesto a pagar por ese contenido, pero que le va bien.

“Hay un fetiche muy grande”

“La gente quiere ver. Hay un fetiche muy grande. Muchas personas se erotizan con la planta del pie. Yo muestro todo el pie, el empeine, pero la planta gusta mucho”, especificó.

Luego, los panelistas le preguntaron más sobre el proceso detrás de los posteos eróticos, a lo que Silvina detalló: “A veces solo me grabo los pies y otras estoy íntegra, pero con el enfoque en los pies”.

El conductor ahondó más en el tema económico y el número que recibe la bailarina por las suscripciones, pero ella no reveló una cifra fija, más bien habló de las propuestas que recibe por más dinero: "Hay ofertas, hay un chat, pero no lo uso. La plata se hace chateando, pero no me interesa hacerlo ni tampoco me da que la gente piense que está hablando conmigo y no sea yo".