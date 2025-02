Nati Jota incursionó en un nuevo gusto : “Mi primer…”

Nati Jota, una de las figuras más destacadas del canal de streaming Olga, suele compartir su día a día con sus seguidores. Esta vez, dejó a todos sorprendidos al revelar que nunca había probado café. En un video que subió a su cuenta de Instagram, mostró su primera vez degustando esta popular infusión.

"Hoy tomé mi primer café y la verdad que no es ‘wow qué rico’, pero tampoco ‘wow qué feo’. ¿Así se empieza?", comentó con humor la influencer, reflexionando sobre el proceso de adquirir nuevos gustos.

Nati Jota

Reacciones y experiencias compartidas

La publicación no tardó en viralizarse y sus seguidores se sumaron al debate con comentarios sobre sus propias experiencias al probar café por primera vez. "A mí tampoco me gustó al principio, pero ahora no puedo vivir sin él", "Tranqui, es cuestión de costumbre" y "Si le ponés un poco de azúcar o leche, te va a gustar más" fueron algunas de las respuestas que recibió.

Un fenómeno en redes

Con miles de likes y comentarios, Nati Jota volvió a demostrar su capacidad de generar interacción con el público a partir de los detalles más simples de su vida cotidiana. Con su carisma y espontaneidad, sigue consolidándose como una de las influencers más queridas y seguidas del momento. ¿Seguirá tomando café o fue solo una prueba? (Vía País)

