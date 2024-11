Morocha dejó boquiabiertos a sus fans al modelar una microbikini de leopardo

Lourdes Sánchez, la influencer y bailarina argentina, se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Tulum, México, donde volvió a causar furor con su estilo único y atrevido. En un entorno idílico a orillas del mar Caribe, no solo disfrutó del sol y la playa, sino que también se dio el lujo de lucir una microbikini que dejó a todos sin palabras.

La morocha apostó por un traje de baño de dos piezas con un audaz estampado animal print, específicamente un leopardo en tonos marrones, que rápidamente se convirtió en el centro de todas las miradas.

Lo que más sorprendió a sus seguidores fue el tamaño de la estampa, mucho mayor que el habitual, lo que le dio un toque más moderno y arriesgado a su elección.

Lourdes Sánchez. Foto: Instagram

Un look playero que marcó tendencia

El modelo de bikini que eligió Lourdes es perfecto para quienes buscan resaltar su figura sin perder la comodidad en sus días de playa. Con un corpiño triangular simple y una bombacha colaless cavada, la prenda mostró la osadía y la sensualidad característica de la bailarina, sin dejar de lado su sofisticación.

La bombacha, con tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño, también logró captar la atención, destacándose por su delicadeza y, a la vez, su estilo moderno.

Lourdes Sánchez en bikini. Foto: Instagram

Accesorios

Para complementar su look, Lourdes no dejó de lado los accesorios que se han convertido en imprescindibles para cualquier apuesta playera.

Un sombrero de mimbre negro y un par de lentes de sol ovalados, de inspiración retro, con vidrio negro opaco y marco metálico dorado, completaron el conjunto.

Lourdes Sánchez. Foto: Instagram

Como era de esperarse, la publicación de Lourdes Sánchez generó una enorme repercusión en su cuenta de Instagram, donde acumula poco más de 3 millones de seguidores.

En tan solo unas horas, el posteo se llenó de "Me gusta" y comentarios elogiosos por parte de sus fanáticos. "¡Qué diosa!", "Siempre tan estilosa", "Este look es todo", "Me enamoré de esa bikini", fueron solo algunos de los miles de comentarios que recibió. (Con información de TN Estilo)