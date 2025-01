La cifra millonaria que pediría La China Suárez a Wanda Nara

China Suárez vs. Wanda Nara

En el marco del escándalo mediático que rodea a Wanda Nara, quien atraviesa una separación de L-Gante y protagoniza intercambios de mensajes con Mauro Icardi, se sumó un nuevo capítulo al conflicto entre la conductora de “Bake Off Famosos” y la actriz y cantante La China Suárez.

La disputa entre ambas no parece dar tregua, y en esta ocasión, se ha dado a conocer que la ex de Benjamín Vicuña decidió llevar la situación a la Justicia, demandando a Nara por "daños y perjuicios" tras sus declaraciones en el programa de Susana Giménez.

Fue la periodista Andrea Taboada quien reveló nuevos detalles sobre el conflicto legal en “Intrusos” (América TV), luego de mantener conversaciones con los abogados de las partes involucradas.

Avanzando hacia una mediación

Según contó Taboada, su charla con el abogado de Wanda Nara, el doctor Nicolás Payarola, arrojó información interesante sobre otro tema que involucra a la empresaria: "Me dijo que va a haber más novedades con el tema de violencia de género. Que era lo único que me podía decir, habrá testimoniales. Continúa todo", señaló la periodista, al tiempo que aclaró que no pudo profundizar sobre asuntos personales de la conductora de Masterchef.

Por otro lado, Taboada también dio detalles sobre lo que le comunicó Agustín Rodríguez, abogado de La China Suárez. El letrado confirmó que las partes están avanzando hacia una mediación, que se llevará a cabo el próximo 12 de febrero a través de una videollamada. "Va a ser por zoom... 11 de la mañana tienen que estar ambas. Va a juntar lo que dijo en el programa de Susana Giménez y lo que dijo con Ángel de Brito en LAM", indicó Rodríguez sobre el desarrollo del caso, que promete seguir sumando tensión entre las figuras.

La China Suárez pide una cifra millonaria: 200 mil dólares por daños y perjuicios

En cuanto a la demanda económica, Andrea Taboada reveló que La China Suárez tiene la intención de pedir una cifra impactante como compensación. Según la periodista, el abogado de la actriz y cantante le estimó la cantidad que podría solicitar como reparación por los daños a su imagen: "Le dijo, un estimativo lo que le podría llegar a pedir económicamente La China por daños y perjuicios. Me dijo que podría llegar a ser 200 mil dólares", comentó Taboada, dejando en claro la magnitud de la demanda que se avecina.

Este enfrentamiento legal se suma a la larga lista de conflictos mediáticos en los que La China Suárez y Wanda Nara se vieron envueltas en los últimos tiempos. La disputa por los comentarios de Nara en los medios parece haber tomado un giro judicial, y la cifra millonaria que la actriz estaría pidiendo subraya la seriedad del reclamo.

Mientras tanto, las dos figuras del espectáculo continúan siendo el centro de atención en los programas de chimentos y redes sociales, donde cada nuevo episodio de su conflicto genera una enorme expectativa. (Con información de Pronto)