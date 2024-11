Graciela Alfano elogió a la China Suárez y afirmó: "Estoy viviendo el momento"

Graciela Alfano fue noticia tras una reciente declaración en la que expresó su deseo de conocer al presidente Javier Milei. La actriz y figura mediática aseguró en diálogo con “Intrusos” que su comentario había sido mal interpretado, aclarando que no se trataba de una falta de respeto.

Según Alfano, su afirmación sobre el mandatario argentino fue un gesto admirativo hacia una figura política que ha sorprendido por su rápida transición de ser un panelista a convertirse en el presidente del país.

"Me parece que está bien, es una figura política y está funcionando como tal. Yo no le falté el respeto diciendo que lo quería conocer. Me encanta una persona que hace dos años estaba en un programa haciendo panelismo y de pronto se convierte en presidente", expresó Graciela.

La actriz también aclaró que su mención a la "cama" y la banda presidencial fue una broma, en un tono relajado y sin intenciones de ofender. "Cuando dije lo de la cama fue un chiste. La banda presidencial es atractiva siempre, nunca se sabe, momentismo absoluto", agregó.

A pesar de los comentarios que causaron revuelo, Alfano se mostró tranquila y en paz con sus palabras, remarcando que no fue su intención generar un conflicto, sino simplemente expresar una admiración por el fenómeno político de Javier Milei. Sin embargo, las declaraciones no pasaron desapercibidas, y Amalia "Yuyito" González, quien también estuvo presente en el programa, consideró que los dichos de Graciela eran una "falta de respeto". En medio de la discusión, Graciela defendió su postura sin titubeos y aseguró que el respeto hacia el presidente estaba presente en todo momento.

Una vida llena de viajes y nuevas perspectivas

Alfano se encuentra actualmente en Brasil, disfrutando de un estilo de vida que incluye constantes viajes y una relación con un importante empresario uruguayo, con quien ha recorrido varias partes del mundo durante los últimos años. A pesar de su apretada agenda y su amor por los viajes, la actriz está muy al tanto de los sucesos actuales y tiene una opinión bien formada sobre los temas que marcan la agenda pública.

"Estoy viviendo el momento", afirmó, al hablar sobre su presente. Su relación con el empresario uruguayo es uno de los pilares de su vida en los últimos tiempos, mientras disfruta de su libertad y estabilidad emocional.

Apoyo a La China Suárez y reflexión sobre su propia vida

La actriz se mostró completamente a favor del romance entre La China Suárez y Colapinto, y destacó las cualidades que, según ella, hacen especial a la ex Casi Ángeles. "La amo a La China, soy chinista a full. Es una chica muy libre, hace lo que siente y lo que tiene ganas. Es linda, es buena actriz, entonces la van a atacar todos", aseguró Graciela, quien elogió la autenticidad y el carácter de la joven artista.

Según Alfano, La China Suárez es un ejemplo de cómo vivir con libertad, incluso cuando se enfrenta a las críticas y ataques de los medios y la opinión pública. "Tuve una charla con ella, le dije 'sos demasiado linda, te la van a dar por todos lados', pero es preferible que te odien por ser como sos y no que te quieran por ser como los otros quieren que seas", reflexionó.