Flor Vigna compartió un emotivo mensaje ante un doloroso momento

Flor Vigna, la talentosa cantante y actriz de 30 años, atraviesa un doloroso momento personal tras la muerte de su abuelo. A través de Instagram, donde cuenta con más de 5.5 millones de seguidores, decidió compartir sus sentimientos y reflexiones sobre esta pérdida.

La artista, conocida por su cercanía con el público, siempre mantiene un diálogo abierto sobre los altibajos de su vida, y esta vez no fue la excepción.

“Se fue mi abuelo”

El triste anuncio llegó en una historia de Instagram, donde Vigna compartió sus pensamientos sobre la vida y la muerte, destacando el vínculo especial que tenía con su abuelo.

"Se fue mi abuelo. El único que me quedaba. El que me crió a cosquillas y me enseñó a jugar a las cartas. Mi favorito", comenzó escribiendo, dejando entrever el profundo amor que sentía por él y la tristeza que le genera su partida.

Además, reflexionó sobre el paso del tiempo y cómo la pérdida de un ser querido puede hacer que uno se detenga a pensar en la fragilidad de la vida. "Veo a mi familia dolida pero unida. Qué rápido se pasa la vida…", continuó.

Reflexiones sobre la vida y el amor

Las emociones de Flor Vigna se plasmaron en una reflexión más profunda que tocó el corazón de sus seguidores. "Como me gustaría dar la mía para que algunos sean eternos. Qué rápido es todo, quiero parar un poco el tiempo y no sé cómo, él pasa y pasa…", expresó, enfatizando su deseo de que las personas que ama puedan vivir eternamente.

La artista continuó su emotivo mensaje, llamando a la acción y recordando la importancia de valorar a los seres queridos. “Me repito: Vivir es urgente. Y por vivir me refiero a AMAR mucho a los nuestros y JUGÁRNOSLA por lo que queremos, total esto es un ratito y no nos llevamos nada material de acá”, concluyó. (Con información de Instagram y Clarín)