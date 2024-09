Una ex Gran Hermano sufrió una herida en una parte íntima: “Me rompí…”

En las últimas semanas, Florencia Regidor ha estado en el centro de la atención mediática luego de que divulgara un comunicado en el que anunciaba su decisión de separarse de Nicolás Grosman, su compañero en la edición de Gran Hermano, porque había descubierto una infidelidad con Lucía Maidana, otra exparticipante del reality de Telefe.

Con la intención de dejar atrás el mal momento y recuperar su bienestar emocional, Florencia decidió hacer un cambio radical en su vida. Se tiñó el cabello de morocha y emprendió un viaje a Ibiza para disfrutar del verano europeo.

Esta escapada parecía ser la oportunidad perfecta para recuperarse y despejar su mente lejos del ajetreo y las tensiones vinculadas a su vida en Argentina. Sin embargo, su tiempo en Ibiza no transcurrió en su totalidad como lo esperaba.

Un accidente inesperado

Durante su estadía en Ibiza, Florencia Regidor sufrió un accidente que la llevó a compartir su experiencia en las redes sociales, específicamente en TikTok.

Flor Regidor- Instagram

En un video, relató con detalles el incidente que le provocó una lesión inesperada. “¡No saben lo que me acaba de pasar! Porque yo siempre triunfo en la vida. Me tiré y una piedrita… Básicamente, toqué la piedra que estaba abajo y me rompí el pezón. Sangre, sangre”, comentó con un tono de sorpresa y frustración.

En la publicación, también compartió algunas fotos en las que se la podía ver con una venda en el pecho, evidenciando el alcance de la lesión.

Flor Regidor- Instagram

El accidente no solo añadió una complicación física a sus problemas emocionales, sino que también se convirtió en un tema de conversación para sus seguidores y medios de comunicación.

Este incidente se produjo en un momento en que Regidor estaba buscando recuperar su equilibrio y alejarse de las dificultades que enfrentaba en su vida personal.

Intento de superar una desilusión

La decisión de Florencia de ir a Ibiza fue también un intento de superar la desilusión que le dejó la cancelación de unas vacaciones en pareja que había planeado con Nicolás Grosman. La pareja tenía previsto viajar juntos a México, pero Grosman decidió finalmente irse solo.

En un comentario antes de su partida, Regidor expresó su descontento con la situación: “Ojalá la esté pasando bien en México porque se fugó. ¡Encima íbamos a ir juntos! Pero bueno, un beso”.