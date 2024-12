El desgarrador mensaje de la nieta de Lía Crucet: "Te vamos a recordar constantemente"

El jueves por la tarde, el mundo de la música tropical y el espectáculo sufrió una gran pérdida con la muerte de Lía Crucet, quien falleció a los 72 años. La cantante había estado luchando contra problemas de salud durante los últimos años. En 2021, fue internada en un geriátrico en Mar del Plata y, poco después, en marzo de 2022, se sometió a una compleja cirugía debido a complicaciones de una intervención anterior. Luego, le diagnosticaron cáncer broncopulmonar.

En medio del dolor, su hija Karina viajó a Mar del Plata para acompañar a su madre en sus últimos momentos. Florencia, la nieta de Lía y también cantante, no asistió al velatorio, pero se despidió de su abuela a través de las redes sociales. En un emotivo posteo, Flor compartió un video con recuerdos familiares y momentos felices, iniciando con un mensaje nostálgico: "Solo nosotras sabemos lo que pasamos, lo que vivimos, las fiestas, los cumpleaños, vivíamos en tu casa, los veranos en Mar del Plata, la quinta en los 90...".

Florencia, quien sigue los pasos de su abuela en la música, recordó momentos entrañables como los juegos a las escondidas, los desayunos con mermelada, y cómo solía jugar con las polleras y zapatos de Lía. "Puedo estar horas contando cosas, buenas y malas, como toda familia", escribió, visiblemente emocionada. A pesar de que la salud de Lía se había deteriorado con el tiempo, el fallecimiento de la cantante fue repentino. Flor, agradecida, recordó el último encuentro con su abuela: "Gracias a Dios te vi un día antes de tu partida. Abriste los ojos grandes y me dijiste ‘FLORCITA’. Estuve presente en tu partida, dándote la mano todo el tiempo".

Florencia concluyó su mensaje con un emotivo adiós: "Gracias infinitas por el legado y amor por la música que me dejaste, cada vez que escuche ‘Qué bello’ voy a romper en llanto. Hasta pronto, Abuela Lía". En las redes, compartió también fotos de su infancia junto a Lía, una de ellas en la que aparecía sentada en una hamaca con su abuela. "De estos momentos hablo, los que quedan en mi retina y corazón. No tengo muchas fotos, lamentablemente, pero los recuerdos son infinitos", escribió.

En sus historias de Instagram, Florencia compartió videos de los homenajes que le rindieron a Lía Crucet, incluyendo uno en un boliche de General Pacheco, donde el viernes pasado se reprodujeron las canciones de la cantante. Flor replicó el video y escribió: "Sos y vas a ser la uno en esto, gracias Abuela. Qué impresión, por favor".

A través de un video en sus historias, la joven cantante compartió un mensaje con sus seguidores, visiblemente afectada: "No estoy en mis mejores condiciones, pero todavía tengo ganas de hablarles", comenzó. "Muchas emociones, muchos sentimientos encontrados, muchos recuerdos. Gracias por la cantidad de mensajes y el apoyo de la gente, es algo hermoso saber que la querían tanto a mi abuela. No sabía que la querían tanto, sabía que la querían mucho, pero no tanto", añadió, sorprendida por la cantidad de condolencias que recibió.

Finalizó su mensaje con un emotivo compromiso: "Orgullosa de ser nieta de Lía Crucet. A seguir el legado, no la quiero reemplazar ni nada, solo quiero sentir la música igual que la sentía ella y el ejemplo que dejó para todas las mujeres de la cumbia".

El último adiós a Lía Crucet fue una ceremonia íntima en el Cementerio Parque, donde sus restos fueron cremados, cumpliendo su última voluntad. La ceremonia se desarrolló en medio de la desolación de sus hijos Karina y Ezequiel, su esposo Tony Salatino, y demás seres queridos. (Con información de Teleshow)