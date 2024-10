Arturo Puig sin Selva Alemán: "no puedo creer que el amor de mi vida no esté más"

El pasado 3 de septiembre el mundo del espectáculo estuvo de luto al enterarse de la muerte de la querida actriz Selva Alemán. Su compañero de vida, Arturo Puig, se mostró desconsolado durante el entierro y se mantuvo en silencio durante todo el primer mes de duelo.

Finalmente, el actor habló en La Nación+ y abrió su corazón tras esta inesperada pérdida ya que planeaba pasar su verano en Mar del Plata haciendo teatro junto a su mujer y hoy su vida es muy diferente.

“No puedo creer”

"Ya voy a hacer la obra que tenemos pendiente, pero ahora no puedo irme a Mar del Plata, tengo la cabeza en otra cosa. Mi idea es vender mi casa, es una casa enorme para mí solo, es todo un lío, no sé qué voy a hacer con tantas cosas", dijo el actor.

Al ser consultado sobre su reciente pérdida, Puig reconoció que "es muy difícil, me cuesta mucho. No puedo creer que Selva, el amor de mi vida, no esté más, que no la vea. Llego a casa y siento que ella va a estar como siempre, miro televisión y me doy vuelta para hacer un comentario y no está".

Arturo Puig y Selva Alemán en una salida juntos. Foto: La Voz

Cómo ocurrió

Sobre el momento de la muerte de Selva, Arturo agregó que “solo tenía una arritmia, muy leve, ni siquiera estaba medicada. Fue muy inesperado. Pensaba que era algo que le había caído mal. Transpiraba frío, estaba helada. Llamé al médico, hicieron un chequeo, dio bien, pero al rato otra vez, y ya ahí llamé a la ambulancia”, recordó el actor.

“Después me enteré que, durante los ataques al corazón, tipo infarto, a las mujeres les duele el estómago y a los hombres en el brazo. Por eso, ni ella ni yo pensamos que era el corazón", afirmó Puig.

