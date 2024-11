Antonela Roccuzzo se mostró con una microbikini floreada en sus redes sociales

El clima cálido y soleado de Miami es el telón de fondo perfecto para que Antonela Roccuzzo, siempre a la vanguardia de las tendencias de moda, muestre su estilo único. Embajadora de varias marcas y con un toque personal que mezcla elegancia y audacia, la esposa de Lionel Messi compartió recientemente un post en su cuenta de Instagram que rápidamente se viralizó.

En la publicación, Antonela celebra el cumpleaños de su amiga Sofía Balbi con una foto juntas, disfrutando de un trago a bordo de un yate de lujo. Para la ocasión, la influencer eligió un look que no pasó desapercibido: una microbikini floreada con un diseño vibrante. El corpiño de la bikini, de base off white, estaba adornado con flores en tonos como turquesa, naranja, violeta y verde, creando un efecto colorido y fresco.

Acompañando el conjunto, Antonela lució un vestido tejido en hilo de color natural, con aberturas cut out en los laterales y un escote en V pronunciado, perfecto para resaltar su figura. Ambas completaron el look con unos lentes de sol de estilo vintage, con vidrios negros opacos y marcos metálicos dorados.

“Feliz cumple amiga mía. Gracias a la vida por siempre cruzar nuestros caminos, por más historias, atardeceres y margaritas juntas. Te quiero infinito”, escribió Antonela en su mensaje a Balbi, un posteo que rápidamente se hizo viral y recorrió todas las redes sociales.