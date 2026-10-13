Proyectan un gasto de $55.800 por regalo para el Día de la Madre: qué opciones predominan

El gasto promedio por regalo para el Día de la Madre alcanzaría los $55.800, según un informe de la consultora Focus Market. La proyección anticipa un predominio de las compras presenciales y ubica a las experiencias, como cenas, desayunos y jornadas de spa, entre las opciones más elegidas.

La celebración será este domingo 18 de octubre en la Argentina. El reporte señala que se trata del segundo acontecimiento comercial más relevante del año para el comercio minorista, por lo que concentra las expectativas de los negocios durante esta semana.

La fecha llega en un escenario de consumo moderado. Según datos de CAME, las ventas minoristas registraron en septiembre una suba interanual del 0,5%, pero retrocedieron un 1,2% frente a agosto y acumulan una caída del 2,1% en lo que va del año.

Qué regalos encabezan las preferencias

Las experiencias reúnen el 39% de las elecciones relevadas para el Día de la Madre. Esta categoría comprende propuestas como desayunos a domicilio, cenas y días de spa. Le siguen perfumería, cosméticos, estética y belleza, con un 17%.

La indumentaria concentra el 12% de las preferencias y la informática, el 9%. Más atrás aparecen flores y plantas, con un 6%; calzado, con un 5%; marroquinería, con un 3%; tecnología y electrodomésticos, con un 2,5%, y bazar y regalos, con un 2%.

Los centros comerciales de cercanía lideran las intenciones de compra con el 33%, por delante del comercio electrónico, que representa el 25%. Completan los canales elegidos los shoppings, con un 21%; los outlets, con un 11%, y los supermercados, con un 10%.

Cuánto cuestan algunas de las opciones

Entre las experiencias relevadas, un circuito de spa de dos horas y media con desayuno o merienda cuesta $171.800, un 30% más que el año pasado. Un desayuno a domicilio se ubica en $62.000, con un incremento interanual del 19%.

En perfumería, un conjunto nacional de perfume y desodorante tiene un valor de $42.500, con una suba del 29%. La alternativa importada de perfume y loción corporal alcanza los $244.832, un 15% por encima del precio registrado un año atrás.

Para quienes buscan ropa o calzado, el informe consigna una remera básica de algodón a $29.900, un jean clásico a $96.900 y zapatillas urbanas a $94.999. Los aumentos interanuales de esos productos son del 11%, 8% y 6%, respectivamente.

Las compras en un contexto de cautela

Las flores también muestran diferencias de precio: una docena de rosas importadas cuesta $80.000, con una suba interanual del 33%, mientras un ramo de tres varas de lilium se ubica en $50.000. En tecnología, una tablet de primera marca con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento alcanza los $469.999.

Al analizar el escenario previo al Día de la Madre, el director de Focus Market, Damián Di Pace, sostuvo que la inflación continúa mostrando “cierta inflexibilidad”. Aunque reconoció una desaceleración respecto de los niveles más elevados, advirtió que todavía no existe una recomposición sólida del ingreso de los hogares.

El economista señaló que parte de las familias prioriza ordenar sus finanzas antes que incrementar sus compras. Según explicó, hay consumidores que atraviesan procesos de recuperación luego de meses de atrasos, refinanciaciones y dificultades para llegar a fin de mes.