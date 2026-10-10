PAMI paga $58.560 por mes a afiliados con celiaquía: quiénes pueden acceder y cómo solicitarlo

El subsidio por celiaquía de PAMI otorga una ayuda económica mensual de $58.560,98 a las personas afiliadas que tienen diagnosticada esta enfermedad y necesitan adquirir alimentos específicos. El beneficio, vigente desde mayo de 2026 según la información del organismo, busca contribuir a los gastos que implica mantener una alimentación libre de gluten.

La asistencia está destinada a jubilados, pensionados y demás personas con cobertura de PAMI que puedan acreditar su diagnóstico mediante estudios y certificados médicos. Para acceder, es necesario completar una gestión administrativa que puede realizarse por internet.

El organismo explica que el objetivo de la prestación es facilitar el acceso a harinas y premezclas sin gluten, productos que forman parte de la alimentación cotidiana de las personas con celiaquía. El monto se encuentra regulado por el Ministerio de Salud de la Nación.

Quiénes pueden cobrar el subsidio de PAMI

El beneficio está dirigido a las personas afiliadas a PAMI que padecen celiaquía y cuentan con la documentación médica necesaria para acreditar la enfermedad.

No alcanza con declarar el diagnóstico, ya que el organismo solicita antecedentes clínicos, resultados de estudios y una certificación emitida por el profesional especialista que atiende al paciente.

La gestión puede ser iniciada por el propio afiliado, un apoderado o un familiar. Esta posibilidad permite que otra persona realice el procedimiento cuando el beneficiario tenga dificultades para completar los pasos administrativos.

Qué documentación se necesita para solicitar los $58.560

Para acceder a la asistencia económica, PAMI exige presentar documentación personal y médica que permita verificar tanto la afiliación como el diagnóstico.

Entre los requisitos administrativos se encuentran el Documento Nacional de Identidad (DNI), la credencial de afiliación y el último recibo de cobro.

En cuanto a la documentación médica, se solicita un resumen de historia clínica donde consten los síntomas, los resultados de los análisis serológicos y los estudios histopatológicos correspondientes a la biopsia realizada durante una videoendoscopia digestiva alta.

Además, debe presentarse una certificación del diagnóstico de enfermedad celíaca, extendida por el especialista que realiza el seguimiento del paciente.

Cómo realizar el trámite online en PAMI

La solicitud del subsidio puede gestionarse de manera digital a través del sitio oficial de PAMI, sin necesidad de concurrir inicialmente a una oficina.

Según informa el organismo, el procedimiento puede completarse desde un teléfono celular, una computadora o una tableta. Para comenzar, el interesado debe ingresar al apartado correspondiente al subsidio económico por celiaquía y seguir las indicaciones.

También existe la posibilidad de realizar la gestión presencial. En ese caso, se recomienda solicitar previamente un turno online para recibir atención en una agencia, publicó Infobae.

Cómo consultar el estado de la solicitud

Una vez presentada la documentación, los afiliados pueden consultar el avance de su trámite mediante las herramientas disponibles en la página oficial.

El sitio también cuenta con una opción destinada a presentar reclamos relacionados con el subsidio, en caso de que surjan inconvenientes durante la gestión.

Para evitar demoras, se recomienda reunir previamente todos los certificados y estudios médicos exigidos, especialmente aquellos que deben solicitarse a especialistas o centros de salud.