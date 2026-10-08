Nissan anunció un nuevo modelo comercial en Argentina y confirmó la continuidad de la postventa

Nissan modificará su estructura comercial en Argentina y dejará la distribución de vehículos, repuestos y accesorios en manos de Grupo SIMPA y Grupo Tagle. La automotriz anunció la firma de los acuerdos definitivos para avanzar con el nuevo modelo de representación local.

El traspaso efectivo está previsto antes de que termine 2026. Su concreción todavía depende del cumplimiento de las condiciones previas establecidas en los contratos, por lo que la firma de los acuerdos no implica que la transferencia ya se haya completado.

En el comunicado difundido este miércoles, la compañía informó que ambos grupos asumirán la representación de la marca en el país. La operación se apoyará en la actual red de concesionarios y en la estructura de atención y postventa.

Qué servicios mantendrán los clientes

La empresa aseguró que durante la transición se mantendrán los servicios habituales. Esto incluye el acceso a los vehículos de su oferta actual y a los modelos que se incorporen posteriormente.

Los clientes de Nissan también continuarán contando con garantías, repuestos, accesorios y servicios de postventa. La compañía señaló que conservará las líneas de atención y los concesionarios distribuidos en el territorio nacional.

El anuncio contempla además la continuidad de Nissan Plan de Ahorro. Estas prestaciones forman parte de los servicios que la automotriz informó que sostendrá durante el cambio de representación.

El acuerdo con los grupos empresarios

Grupo SIMPA y Grupo Tagle tendrán a su cargo la distribución local una vez concretado el traspaso. Según explicó la automotriz, el esquema combinará sus capacidades internacionales con la experiencia de ambos grupos en el mercado argentino.

“La firma de estos acuerdos marca un paso importante en la evolución de nuestro negocio en Argentina”, expresó Ricardo Flammini, presidente de Nissan Argentina, al presentar la operación.

El ejecutivo sostuvo que la asociación contribuirá a fortalecer la actividad local. También señaló que el nuevo esquema busca asegurar la continuidad de la marca y mantener la oferta de productos y servicios para sus clientes.

Cómo se organizará la operación regional

El cambio forma parte de la estrategia global Re:Nissan, presentada en mayo de 2025. La compañía indicó que ese programa tiene como objetivos mejorar la competitividad, aumentar la eficiencia y desarrollar una estructura operativa más ágil.

Cuando se consolide la transferencia, la operación argentina pasará a integrar Nissan Importers Business Unit (NIBU). Esta unidad de negocios de Nissan LATAM administra más de 30 mercados de importadores en la región.

La automotriz reafirmó su intención de mantener su presencia de largo plazo en Argentina. El nuevo modelo de distribución contempla continuar con el desarrollo de la oferta de Nissan y acompañar la incorporación de productos, tecnologías y servicios.