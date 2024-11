Inflación de octubre: “No se ha elevado el consumo”, expresó almacenero de Paraná

La inflación experimentó una significativa desaceleración en octubre, con un incremento del 2,7%, el más bajo registrado en los últimos tres años. De este modo, el costo de vida acumuló un aumento del 107% en lo que va del 2024 y un 193% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Mario Sarli, referente de los almaceneros, dialogó con Elonce sobre el impacto que genera para los comercios en Paraná y alrededores. “Los precios han estado quietos en el último mes. En los últimos días ha subido algo la cerveza, pero la verdad es que octubre nos dejó una lectura distinta de lo que teníamos. Por lo menos no cayó la venta y se cambió el tema de la comercialización. La tarjeta de crédito no apareció y hubo mucha billetera virtual, que para nosotros que nos hacemos del dinero en el momento, hay mucho más peso en efectivo”, expresó en primera línea.

Mario Sarli, referente de almaceneros. Foto: Elonce

“En algunos lugares recuperaron un poco de venta. En el AMBA y en San Luis han subido un 3% en octubre, pero no se ha elevado el consumo”, subrayó.

Sin embargo, comentó que el consumo de algunos electrodomésticos sí afectó a los comercios: “Realmente vemos que es la gran preocupación. Ahora en los meses de verano se nos duplica el consumo. Estamos preocupados por lo que nos va a venir. Si la boleta anterior me vino 630 mil pesos, es decir, 315.000 por mes, seguramente en los meses de diciembre de enero voy a pagar el doble”.

También remarcó que los subsidios no ayudan a mejorar la situación: “No lo sabemos y ni sabemos que estamos subsidiados. El subsidio que dio el gobierno de Entre Ríos es por el valor del transporte de la energía, no en la energía. No incide prácticamente en nada en la boleta”.