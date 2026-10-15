Endeudamiento de empresas: los atrasos bancarios crecieron un 53% interanual

El endeudamiento de las empresas muestra un deterioro en su capacidad de pago: durante septiembre, otras 1.937 firmas ingresaron en mora bancaria. El total de compañías con atrasos llegó a 58.982, un incremento del 53% frente al mismo mes del año anterior.

La evolución empresarial contrastó con una reducción de los casos de personas físicas con créditos en situación irregular. Sin embargo, esa mejora se concentró en los incumplimientos tempranos y no revirtió las dificultades entre quienes acumulan problemas más graves.

Los datos surgen del informe de Fidelitas difundido por Ámbito. El relevamiento ubicó su Sistema de Evaluación de Riesgo (SERF) en 37,7 puntos, una caída de 0,6 puntos respecto de agosto, por lo que permaneció en la categoría de riesgo elevado.

Más firmas con atrasos y crédito costoso

El componente de riesgo crediticio obtuvo 19 puntos, el registro más bajo de las variables del indicador. Durante septiembre, el aumento de las empresas en mora convivió con una reducción de la tendencia ponderada de cheques rechazados.

Fidelitas señaló que las tasas de interés elevadas encarecen el financiamiento, restringen el consumo y postergan inversiones. Ese costo condiciona tanto a las compañías que necesitan crédito para operar como a los hogares que buscan sostener sus gastos.

La actividad económica también presentó diferencias sectoriales. Los datos incorporados al informe muestran caídas interanuales del 4,4% en la construcción y del 3,2% en la industria manufacturera, en contraste con el crecimiento de la minería en agosto.

La mejora parcial entre las personas físicas

La cantidad de CUIT de personas físicas con algún grado de mora bajó de 6.369.815 a 6.302.536 durante septiembre, un descenso del 1,1%. La reducción se concentró en la situación crediticia 2, correspondiente a atrasos tempranos, que retrocedió un 8,9%.

En el extremo más grave, el informe contabilizó 3,7 millones de CUIT en situación 5, clasificada como irrecuperable. En enero de 2025 eran 1,8 millones, por lo que esa cantidad se duplicó ampliamente desde entonces.

El escenario de endeudamiento sigue mostrando señales contrapuestas. El comercio exterior fue el componente de mejor desempeño del SERF, con 72,8 puntos, impulsado por el superávit comercial de agosto, aunque no alcanzó para compensar el deterioro de otras variables.

Entre Ríos, entre las provincias con menor morosidad familiar

Otro relevamiento, elaborado por EcoGo y la Universidad Austral y citado por Ámbito, midió la irregularidad del crédito familiar por monto. En agosto alcanzó el 18,4%, con una suba mensual de 0,3 puntos porcentuales y 22 meses consecutivos de incremento.

Entre Ríos registró un 14,5%, por debajo del promedio nacional y entre los menores valores, junto con La Pampa, con el 9,6%, y la Ciudad de Buenos Aires, con el 12,5%. Los porcentajes más altos correspondieron a La Rioja, con el 26,2%, y Santa Cruz y San Luis, ambas con el 24,2%.

Ese estudio también mostró que la irregularidad del endeudamiento familiar con proveedores no financieros llegó al 31,7%, frente al 16,1% del sistema financiero. Se trata de una medición por monto y de un período distinto al relevamiento de empresas de septiembre, que contabiliza firmas con dificultades de pago.