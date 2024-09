Comercios de Paraná aplicarán el uso de terminales móviles para el pago con tarjetas

Desde el lunes, ha entrado en vigencia una nueva normativa que requiere que todos los comercios utilicen terminales de pago móviles para procesar transacciones con tarjetas de crédito, débito y compras.

La Resolución 84/2024, emitida por la Secretaría de Comercio, introduce un cambio significativo en la forma en que se realizan los pagos en el país. La medida otorgó a los comerciantes un plazo de 180 días para adaptar sus sistemas de pago a los nuevos requisitos. Ahora, todos los negocios deben disponer de terminales electrónicas móviles que faciliten el proceso de pago directamente en el punto de venta, frente al cliente.

En primer lugar, Víctor, dueño de un comercio en Paraná, confirmó que ya empezó a realizarse la transferencia del dinero con la nueva normativa: “Es la modalidad que están sugiriendo hoy en día para que el cliente no ceda o no se olvide la tarjeta cuando vaya a pasar un importe que no era. Se le pide al cliente que automáticamente pase la tarjeta sobre la aproximación como muestra el Posnet y se confirma la operación”.

Víctor, uno de los comerciantes que empezó a adaptarse a la nueva normativa

Sin embargo, el comerciante sostuvo: “Por una cuestión de confianza, el cliente me entrega a mí la tarjeta y la paso. Es lo que se hacía hasta ahora. No he tenido problemas en que me digan que no”. De todas formas, aclaró: “Si esa es la modalidad que viene, la vamos a aplicar”.

“Suele suceder a veces que te entreguen la tarjeta y queda arriba del mostrador o se cae. La idea es que no suceda ese tipo de incidentes”, concluyó sobre la nueva disposición que habrá en los comercios.