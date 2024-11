Bancarios recibirán un aumento salarial del 2,7%: a cuánto se irá el salario mínimo

El poderoso sindicato bancario anunció un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresariales que establece un aumento del 2,7% para octubre, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, se acordó que este mecanismo de ajuste se mantendrá vigente hasta febrero de 2025.

Con este acuerdo, el sector bancario alcanza un aumento acumulado del 107% en lo que va del año. Este es el primer gremio de gran envergadura en adoptar un mecanismo de actualización salarial vinculado directamente a la variación del costo de vida.

A partir de este ajuste, el salario mínimo para los trabajadores bancarios asciende a $1.492.602,84, más un adicional de $74.159,14 por Participación en Ganancias (ROE), lo que eleva el monto total a $1.566.761,98. La actualización correspondiente a octubre se reflejará en los salarios de noviembre.

El acuerdo afecta a todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto las habituales y no habituales, como las remunerativas y no remunerativas, e incluye los adicionales convencionales y no convencionales.

Para los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, el ajuste salarial se realizará de acuerdo con la variación mensual del IPC que publique el INDEC. En marzo de 2025, las partes volverán a reunirse para evaluar nuevas actualizaciones y decidir si continúan o no con este sistema de ajuste.

La Asociación Bancaria, liderada por el diputado kirchnerista Sergio Palazzo, destacó que se garantizó "la aplicación de los índices inflacionarios mensuales para asegurar que los trabajadores bancarios no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación, protegiendo así los intereses de nuestros representados". (Con información de NA)