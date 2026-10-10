River vuelve a jugar tras tres semanas y recibe a Estudiantes de Río Cuarto: horario y formaciones

River volverá a competir este sábado después de tres semanas sin partidos: recibirá a Estudiantes de Río Cuarto desde las 21.30 en el Monumental, por la duodécima fecha del Torneo Clausura. El encuentro tendrá transmisión de ESPN Premium y será dirigido por Nazareno Arasa.

El conjunto de Núñez necesita sumar para acercarse a los puestos de playoffs y recuperar terreno en la tabla anual. Llega noveno en la Zona B y décimo en la clasificación acumulada, fuera de los lugares de acceso a las copas internacionales de 2027.

En su última presentación perdió 2 a 1 ante Huracán como local. La caída cortó una racha de tres victorias consecutivas con la que Leonardo Ponzio había comenzado su etapa al frente del equipo.

La pelea por ingresar a la Libertadores

River está a ocho puntos de Argentinos Juniors, que ocupa el último puesto de clasificación a la Libertadores por la tabla anual. Tiene pendiente el encuentro ante Sarmiento, correspondiente a la undécima jornada.

Ese partido representa una oportunidad para reducir la diferencia, aunque primero deberá afrontar el compromiso de esta noche. El tramo final del campeonato será determinante para sus aspiraciones de volver al certamen continental.

La otra alternativa es consagrarse campeón del Clausura. Para mantenerse en esa pelea, deberá terminar entre los ocho primeros de su zona y luego superar las instancias eliminatorias.

Las dudas y la probable formación de River

Ponzio podría modificar por primera vez la alineación desde que asumió como entrenador. La recuperación física de Thiago Almada, quien viene de un desgarro en el cuádriceps izquierdo, condiciona la decisión en el mediocampo.

Lautaro Pereyra y Juan Cruz Meza se disputan ese lugar. Sebastián Driussi, en tanto, se entrenó con normalidad y aparece entre los posibles titulares para acompañar a Ángel Correa en el ataque.

La probable formación de River es Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván y Lautaro Pereyra o Juan Cruz Meza; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Un rival comprometido con el descenso

Estudiantes de Río Cuarto marcha último en la Zona B con seis puntos y atraviesa una situación comprometida tanto en los promedios como en la tabla anual. Su único triunfo en el Clausura fue el 1 a 0 ante Tigre en la primera fecha.

El equipo cordobés viene de perder 2 a 1 frente a Racing en su cancha. Rubén Darío Forestello no realizaría demasiados cambios respecto de los jugadores que comenzaron ese encuentro.

El visitante podría formar con Lautaro Herrera; Gonzalo González, Matías Valenti, Juan Antonini, Gonzalo Maffini y Fernando Rodríguez; Alejandro Cabrera, Tomás González y Gabriel Alanís; Martín Garnerone e Ibrahim Hesar.