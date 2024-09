River volvió a los entrenamientos luego del “merecido” descanso y se prepara para recibir a Talleres

Tras la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores y la victoria en el superclásico contra Boca, River se enfoca ahora en la Liga Profesional. Marcelo Gallardo está afinando los detalles del equipo que se enfrentará a Talleres en el Estadio Monumental este fin de semana.

La intención del "Muñeco" es mantener la base del equipo que brilló en la revancha ante Colo-Colo, aunque hay algunas dudas sobre la condición física de Maximiliano Meza . El exjugador de Monterrey terminó el último partido con algunas molestias y no ha tenido descanso desde su llegada al club. Si Meza no se recupera , Manuel Lanzini , quien tuvo una destacada actuación ante Boca y anotó un gol, podría ganarse un lugar en el once inicial . Ignacio Fernández , también con un gran desgaste en los últimos encuentros, es otro candidato a dejar su puesto a Lanzini .

Manu Lanzini con grandes chances de ser titular.

Con estos tres nombres en la mesa, la composición del equipo podría variar considerablemente. Si Meza no juega, Lanzini podría asumir un rol más central, lo que cambiaría la dinámica del ataque riverplatense, ya que Meza aporta velocidad y juego por la banda.

Otro punto a considerar es la situación de Matías Kranevitter. Aunque no terminó el partido contra Colo-Colo, se mostró en óptimas condiciones durante el entrenamiento de esta mañana y seguirá siendo el volante central del equipo . Rodrigo Villagra sería su única alternativa , ya que Nicolás Fonseca está suspendido tras recibir su quinta tarjeta amarilla en el superclásico.

Matías Kranevitter no puedo terminar el partido ante Colo-Colo.

Además, se espera el regreso de Paulo Díaz a la titularidad . A pesar de que Leandro González Pirez tuvo un buen desempeño en el último partido , el chileno se alineará junto a Germán Pezzella en la zaga central.

En el ataque, Facundo Colidio continuará como una de las figuras del equipo, acompañado por Miguel Ángel Borja . Aunque Borja ha tenido algunas actuaciones irregulares, su experiencia y capacidad goleadora lo mantendrán en el once titular, a pesar de la presión creciente de Adam Bareiro, quien ha estado ganando minutos en los últimos partidos .

Gallardo tendrá decisiones clave por delante mientras busca mantener el buen momento de su equipo en el torneo local. La expectativa crece entre los hinchas de River, que confían en seguir cosechando triunfos en la Liga Profesional.

El probable equipo de River para recibir a Talleres

Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Santiago Simón, Matías Kranevitter, Ignacio Fernández, Manuel Lanzini o Maximiliano Meza (dos de tres); Facundo Colidio y Miguel Borja.