Racing e Independiente juegan un clásico con urgencias: horario, TV y posibles formaciones

Racing e Independiente disputarán este domingo una nueva edición del clásico de Avellaneda, desde las 14.45 en el estadio Presidente Perón. El encuentro corresponde al interzonal de la fecha 13 del Torneo Clausura y encuentra a ambos equipos necesitados de una victoria para mejorar su presente.

La Academia llega golpeada por sus últimos resultados y con poco margen para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. El Rojo, aunque comienza la jornada entre los ocho primeros, también afronta cuestionamientos por la irregularidad de su campaña.

Según informó TyC Sports, el partido será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports Premium. Facundo Tello será el árbitro principal, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR.

Cómo llega Racing al clásico

Racing viene de perder 2-0 frente a Belgrano en el Cilindro y acumula cinco derrotas en sus últimos siete partidos. Con apenas 11 puntos, se encuentra a siete unidades de los lugares que permiten avanzar a la siguiente instancia.

“Estamos en un momento complicado. El campeonato no fue nada fácil para nosotros y fue un golpe duro”, reconoció Sebastián “Chirola” Romero después de la última caída. El entrenador remarcó la necesidad de reaccionar antes del enfrentamiento con su clásico rival.

“Tenemos que cambiar rápidamente el chip porque se nos viene un partido muy importante”, agregó. Para su equipo, el encuentro representa una oportunidad de cortar la racha negativa y recuperar terreno en el cierre de la fase regular.

Independiente busca afirmarse entre los ocho primeros

Independiente llega después de empatar sin goles ante Talleres en el Mario Alberto Kempes. Suma 18 puntos y comienza la fecha en el séptimo puesto, aunque todavía no consiguió ganar como local en este campeonato.

“Quedó demostrado que el equipo quiso y no pudimos. Ahora a cambiar el chip para el clásico, que es un partido muy importante”, expresó Jadson Viera tras la igualdad en Córdoba. Sobre el compromiso de este domingo, fue contundente: “Es a todo o nada”.

El antecedente más reciente favorece a Independiente: en abril, por el Torneo Apertura, venció 1-0 a Racing en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini. El paraguayo Gabriel Ávalos convirtió el único gol de aquel clásico.

Las probables formaciones

Racing podría formar con Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero e Ignacio Rodríguez; Gastón Lodico, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza o Matías Zaracho y Tomás Conechny; Lautaro Díaz y Adrián Martínez. DT: Sebastián Romero.

El probable equipo de Independiente será: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Miguel Arrayago y Facundo Zabala o Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci y Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila y Matías Abaldo o Luciano Cabral. DT: Jadson Viera.

Las alternativas en ambos equipos deberán resolverse antes del inicio del encuentro. Desde las 14.45, el Cilindro recibirá un clásico que puede modificar el ánimo y las perspectivas de los dos protagonistas en la recta final del Clausura.