Los audios del VAR en el pisotón de Borja en el empate entre River y Colo-Colo

El empate 1-1 entre Colo-Colo y River, en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, desató una tormenta de críticas, especialmente por la controvertida jugada del pisotón de Miguel Borja sobre Emiliano Amor. La acción, que ocurrió en el primer tiempo, no fue sancionada por el árbitro Raphael Claus, y generó la indignación del entrenador del local, Jorge Almirón.

🎧 EL AUDIO OFICIAL 🏆 #CONMEBOL dio a conocer las conversaciones oficiales entre los árbitros del VAR y Raphael Claus en la jugada polémica de Borja. 📹 CONMEBOL pic.twitter.com/Cmjl26I6EV — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 18, 2024

Horas después del partido, la Conmebol divulgó las conversaciones entre Rodolpho Toski y Pablo Goncalves, responsables del VAR, quienes optaron por no intervenir en la jugada. En los audios, se escucha a Toski explicando que "hay una pérdida del balón y después un pisotón del número 9, una entrada de Borja". A pesar de que el contacto fue claro, consideraron que "la intensidad es baja y con velocidad normal", lo que les llevó a descartar la revisión .

El pisotón de Borja sobre Emiliano Amor.

Emiliano Amor, el defensor argentino afectado, expresó su frustración en zona mixta, señalando que "hoy tienen la ayuda del VAR y no fueron. Esperemos que allá no pase lo mismo". Su queja fue respaldada por Almirón, quien añadió que "esperamos que el árbitro en el Monumental sea imparcial y que no se repita lo que ocurrió hoy".