Lionel Scaloni anticipó el duelo ante Venezuela y habló de las bajas en la Selección

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, ofreció este martes una conferencia de prensa en Miami antes del crucial encuentro ante Venezuela, por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El entrenador habló sobre el regreso de Lionel Messi al equipo, las bajas significativas y los desafíos logísticos debido a la amenaza del huracán Milton, que afecta la región.

El mal clima complicó los planes de la selección. Scaloni expresó su preocupación ante la posibilidad de no poder viajar como estaba previsto. “Habíamos pedido viajar hoy, pero no pudimos hacerlo. Intentaremos hacerlo mañana si el tiempo lo permite, no tenemos más información que esa”, señaló el técnico. “Estamos preocupados por la situación climática. Ojalá que mañana por la tarde podamos salir”.

Lionel Scaloni en la Conferencia de Prensa. (AFA)

El equipo se está entrenando en Florida, en el complejo del Inter Miami, a pesar de las intensas lluvias que interrumpieron las prácticas. Aun así, el equipo se mantiene enfocado en su próximo compromiso frente a Venezuela el jueves en Maturín .

LAS BAJAS EN LA SELECCIÓN Y EL REGRESO DE MESSI

La Albiceleste llega a este encuentro con varias bajas importantes . Entre los ausentes figuran Emiliano "Dibu" Martínez, suspendido por dos fechas , Alejandro Garnacho, Paulo Dybala, Marcos Acuña y Nicolás González. Sin embargo, la gran novedad es el regreso de Lionel Messi, quien no estuvo presente en la última fecha por una lesión.

Messi regresó a las convocatorias tras superar la lesión. (AFA)

Scaloni también se refirió a la ausencia de Marcos Acuña y la inclusión del juvenil Julio Soler en su lugar. “Debemos aprovechar a los jugadores que están en el fútbol argentino, traer hoy futbolistas de Europa fuera de término se nos hace imposible”, explicó el entrenador, justificando la convocatoria de Soler en lugar de Valentín Barco.

EL REEMPLAZO DE DIBU MARTÍNEZ Y EL ESTADO DE ALEXIS MAC ALLISTER

Uno de los grandes interrogantes es quién será el arquero titular ante Venezuela , dado que Dibu Martínez no podrá jugar por suspensión . "Emiliano siempre que ha jugado ha sido importante, es una baja de peso", reconoció Scaloni, aunque aún no definió su reemplazo. “Sabemos que el que le toque jugar -que todavía no sabemos porque faltan dos días para el partido- hará lo mejor y tiene el nivel para estar. Nos gustaría tener a Emiliano, es lógico, pero el que ataje será bien recibido y está acá por mérito propio”.

El Dibu fue sancionado tras el inconveniente en Colombia.

En cuanto a Alexis Mac Allister, quien se encuentra entrenando de manera diferenciada debido a la fatiga acumulada con el Liverpool, Scaloni comentó: "Alexis se está entrenando diferenciado, vamos a ver si puede llegar".

EL DESAFÍO ANTE VENEZUELA EN MATURÍN

Sobre el partido ante la Vinotinto, Scaloni no subestimó a su rival y resaltó su nivel físico y futbolístico . "Venezuela es un muy buen rival, física y futbolísticamente. Es un rival para tener en cuenta, respetado, y nosotros afrontaremos el partido como se merece", afirmó el técnico. "Va a ser un partido complicado, esperamos mantener el nivel que venimos teniendo en líneas generales".

El entrenador también hizo hincapié en la importancia de mantener la concentración y el carácter del equipo, pese a las dificultades. "Siempre el equipo va a dar la cara. Tenemos un gran plantel, pero siempre preferimos tener a todos a disposición para elegir en base a lo que nosotros convocamos. Esta vez hemos tenido una serie de problemas", reconoció.

La Selección perdió en su ultimo partido, fue ante Colombia.

Argentina llega al partido tras una derrota por 1-0 ante Colombia en Barranquilla , un golpe duro para el equipo que no está acostumbrado a perder. "No estamos acostumbrados a perder, pero debemos entender que puede pasar. Perdimos el último partido, aceptamos la derrota y estamos bien. El equipo está bien", reflexionó el DT oriundo de Pujato.

Finalmente, Scaloni hizo una autocrítica sobre las sanciones de sus jugadores, como la de Dibu Martínez, y advirtió sobre la importancia de aprender de los errores: "Él ya se ha expresado y ha estado bien, muy justo lo que ha dicho. Creo que son cosas que, como ya dijo él, esperemos que no vuelvan a pasar. Sobre todo porque el equipo no se puede permitir no tener a Dibu, a (Cuti) Romero".