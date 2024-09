La Selección Argentina entrenó pensando en Colombia: Scaloni planea cambios

Con la vista puesta en el partido contra Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección Argentina entrenó en el predio de Ezeiza este sábado, enfocados en las recuperaciones de Alexis Mac Allister y Nicolás González. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para viajar este domingo hacia Barranquilla, donde enfrentarán a la selección colombiana el próximo martes.

El centrocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, está lidiando con una molestia en el aductor que lo ha obligado a trabajar de manera diferenciada en los últimos entrenamientos . Por su parte, Nicolás González, quien sufrió un golpe en la victoria por 3-0 ante Chile, también trabajó apartado del grupo durante parte de la sesión, pero hay optimismo en cuanto a su recuperación .

El jugador de la Juventus, completó una parte del entrenamiento de manera diferenciada, pero luego se integró al grupo y no presentó dolor en la zona afectada . Esto aumenta las chances de que el ex-Fiorentina y Argentinos Juniors esté disponible para el encuentro en Barranquilla, aunque su participación se confirmará más cerca del día del partido.

#SelecciónMayor Compacto de la actividad vespertina del bicampeón de América 🏆🏆 pic.twitter.com/yp1dK41huc — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 7, 2024

Scaloni podría realizar cambios en el once titular para enfrentar a Colombia

Ante las incógnitas alrededor de la disponibilidad de Mac Allister y González, Lionel Scaloni considera posibles ajustes en el once inicial para el encuentro contra Colombia. Leandro Paredes y Giovani Lo Celso surgen como opciones para el mediocampo si Mac Allister no logra recuperarse a tiempo. En tanto, Paulo Dybala aparece como una alternativa viable en el ataque para sustituir a González si finalmente no puede jugar .

Además, la amenaza de jugadores colombianos como Luis Díaz , quien tiene gran velocidad y capacidad de desborde por las bandas, podría llevar a Scaloni a hacer modificaciones en los laterales de la defensa. Nahuel Molina, quien tiene un perfil ofensivo, podría ceder su lugar a Gonzalo Montiel , quien ofrece un enfoque más defensivo. En la banda izquierda, Marcos Acuña también podría entrar en lugar de Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi , con la posibilidad de que el Licha regrese a su posición natural como central junto a al Cuti Romero.

El seleccionado argentino buscará mantener su invicto en las Eliminatorias y sumar otros tres puntos en un partido que promete ser complicado en Barranquilla, donde el calor y la humedad siempre son un factor a considerar. Todo apunta a que el equipo se tomará su tiempo hasta último momento para definir los detalles y plantear la mejor estrategia posible.