“La parte más importante es haber quedado en la historia”, valoraron los campeones con Recreativo

Recreativo cortó una extensa sequía de 61 años sin gritar campeón en la Primera de la Asociación Paranaense de Básquet al cerrar 2-0 la serie contra Unión de Crespo este domingo.

A casi 24 horas del partido que se transmitió por Elonce, Alan Guanco y Facundo Mackinnon visitaron Buenas Noches para hablar de la gran gesta de la institución ubicada en calle Italia.

“Estamos muy contentos con el título en el bolsillo”, indicaron en primer lugar. Posteriormente, el héroe del segundo partido aseveró: “Todavía no caemos en lo que hicimos y lo que significa para el club más que nada, que hace mucho lo estaba esperando. La sensación es felicidad, satisfecho de haber conseguido eso”.

Sobre la larga espera sin ser campeón, remarcaron cómo les jugó mentalmente: “Es la tercera final en el tercer año consecutivo. Creo que está al haber ganado en Crespo y haber ganado la localía para cerrarlo en casa, generó mucha expectativa. Tratamos de mantenerlo fuera a eso, pero se hace difícil. Días anteriores la gente en el club te cruza y te menciona esto de los 61 años. La cabeza estaba con la presión”.

Posteriormente, Guanco manifestó cómo fue la jugada del triple, a falta de tres segundos por disputar en el partido: “Por suerte, me tocó a mí. Lo importante era sacar la victoria como sea. Si mi compañero no me hubiese dejado solo, tampoco hubiese sido posible. Por suerte entró”. Además, agregó: “Me caracterizo por tirar la pelota que me queda. Me quedó el espacio ahí, pero me sentí solo y fue un buen tiro”. Además, definió que “es uno de los tiros más importantes” de su carrera.

“Es algo que no me voy a olvidar nunca. Estaba mi hijo en la cancha y sale a festejar antes. Es soñado”, expuso.

Facundo Mackinnon, por su parte, valoró: “La parte más importante es haber quedado en la historia del club. En mi caso, nací en el club. A los siete años arranqué básquet, después me fui a canotaje y ahora que volví y quedar en la historia del club es impresionante”. En su caso, mencionó estar “muy ansioso” en los dos partidos que se jugaron.

Facundo Mackinnon. Foto: Elonce

Por otro lado, en relación a la campaña, se hizo hincapié en los “robos de localía” en los Playoffs: “Creo que lo que más impactó fue la actitud con la que entrábamos. Todos los partidos de estos Playoffs salíamos a querer robar el partido y a hacer lo mejor que podamos. Se nos dieron los tiros en los partidos visitantes”.

Mackinnon también fue clave con una tapa sobre Facundo Carulla en la última posesión del encuentro. Además, reveló que jugó con una lesión en el encuentro por una hinchazón en el tobillo. “Después con la adrenalina, se me fue el dolor. Termino saltando con el mismo tobillo que me había lesionado”, remarcó.