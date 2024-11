La bronca de Gago tras la eliminación de Boca: “Cometimos muchos errores”

La eliminación de Boca Juniors de la Copa Argentina 2024, a manos de Vélez Sarsfield por 4-3 en una semifinal que quedará en la memoria de los hinchas, dejó al equipo de Fernando Gago con una sensación de frustración profunda. A pesar de haber tenido un marcador favorable, el Xeneize no pudo sostener la ventaja y vio cómo sus esperanzas de llegar a la final se desvanecían en los últimos minutos del partido. Tras el choque, el entrenador de Boca reflexionó sobre la derrota y lo que se viene para su equipo en lo que queda del 2024.

En conferencia de prensa, Gago reconoció los "demasiados errores" cometidos a lo largo del encuentro, aunque destacó la voluntad del equipo por intentar recuperar el resultado tras la expulsión de Luis Advíncula y el 2-0 en contra. "Nos pusimos arriba, quise cerrar el partido, que se termine la situación y, lamentablemente, nos vamos con un resultado que duele y nos deja sin la posibilidad de llegar a una final", expresó el técnico.

Cuando Boca ganaba, Gago sacó a los goleadores.

El entrenador también hizo hincapié en la necesidad de unificar fuerzas entre cuerpo técnico, jugadores y la dirigencia del club para superar este golpe. "Es un momento para juntarse cuerpo técnico, club, jugadores, y saber lo que pretendemos, lo que queremos y lo que nos jugamos en estos partidos", afirmó Gago, quien aún tiene la misión de clasificar a la Copa Libertadores 2025 a través de la tabla anual de la Liga Profesional.

En cuanto a la derrota, el técnico explicó: "En la situación del partido, con un hombre menos y marcador a favor, faltando ocho minutos, un partido tiene que estar terminado. Lo que buscamos es eso, y no lo sostuvimos". Asimismo, reconoció que, aunque el equipo mostró actitud, no logró mantener el juego con la ventaja obtenida.

A pesar de la dolorosa eliminación, Gago dejó en claro que no hay tiempo para lamentaciones. "Tenemos la chance otra vez el domingo contra Gimnasia y buscar una victoria que nos haga sumar para tratar de clasificar a la Copa Libertadores", concluyó el entrenador, quien se centra en la revancha que tendrá en la fecha 25 de la Liga Profesional, donde Boca necesitará sumar para mantener viva su esperanza de acceder al torneo continental.

Así se retiraba Advincula tras la expulsión.

La expulsión de Luis Advíncula resultó ser un punto de inflexión, y Fernando Gago no dudó en criticar duramente al peruano tras el partido. "Cometimos demasiados errores. Me da mucha bronca. Seguimos cometiendo errores, nos quedamos con uno menos. El equipo tuvo el valor de buscar el resultado, pero no supimos cerrar el partido", expresó el DT. En cuanto a la expulsión de Advíncula, Gago fue contundente: "Cometió un error y nos dejó con uno menos. Eso nos costó mucho, no es la primera vez que pasa".

El lateral peruano, que había recibido una tarjeta amarilla al final del primer tiempo, fue expulsado por una durísima patada sobre Matías Pellegrini, en una jugada innecesaria que dejó a su equipo con inferioridad numérica y complicó aún más la remontada. Gago recordó que la expulsión fue determinante, citando también un episodio previo con Advíncula, cuando el peruano dejó a Boca afuera de la Copa Sudamericana al ser expulsado ante Cruzeiro.

Ahora, Boca deberá enfocarse en lo que queda de la Liga Profesional, ya que la clasificación a la Copa Libertadores 2025 sigue en pie, pero únicamente a través de la tabla anual.