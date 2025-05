Briatore, jefe de Alpine, elogió a Colapinto: “Fue lo único bueno del fin de semana”

El domingo de Franco Colapinto dejó una imagen alentadora para Alpine en un contexto general poco favorable. El argentino largó desde la 18ª posición y logró escalar hasta el 13º puesto, gracias a una combinación clave: mantenerse alejado de los muros y ejecutar una estrategia que le cayó como anillo al dedo.

Sin embargo, más allá de su buena actuación, el resto del fin de semana fue un cúmulo de frustraciones para la escudería. Pierre Gasly abandonó tras un choque, y tanto las prácticas como la clasificación estuvieron muy por debajo de lo esperado, alimentando la bronca interna.

Flavio Briatore, asesor y figura influyente en Alpine, no escondió su malestar al hablar con la prensa. “Dadas nuestras posiciones iniciales, siempre iba a ser una tarea difícil. No me siento bien. Lo único bueno del fin de semana fue Franco, que no tuvo accidentes. El resto, olvidarlo”, expresó con crudeza.

Clasificación para el olvido y buena primera prueba

Uno de los puntos más bajos fue la clasificación del sábado, donde Colapinto terminó 20° y Gasly 18°. Ambos sufrieron con el rendimiento de los neumáticos blandos, y Alpine fue el único equipo que optó por salir a pista con compuestos medios, lo que limitó aún más sus posibilidades.

En ese contexto adverso, la actuación de Colapinto cobró aún más valor. Era su primer Gran Premio de Mónaco al volante de un F1, y logró sortear los obstáculos con temple. Briatore no escatimó en elogios hacia el argentino: “Franco hizo un buen trabajo, no cometió errores, mantuvo un buen ritmo y se comportó bien en el tráfico, y estoy seguro de que aprendió mucho y le dio más confianza”.

Para la próxima carrera en España, el dirigente italiano se mostró cauto, aunque con expectativas moderadas sobre los avances técnicos del equipo. “No fue nuestro fin de semana. Fundamentalmente, no somos lo suficientemente rápidos. Lo veremos en España, en un circuito más completo con algo de intriga en torno a los nuevos alerones”, anticipó.

El respaldo de Briatore y un precedente en Imola

Antes del paso por Mónaco, Briatore ya había respaldado a Colapinto públicamente. En la previa de la carrera, volvió a remarcar su confianza en el argentino, por quien insistió para que llegara a Alpine. “¿Colapinto? Si mirás el domingo, tenía tiempos similares a los de Gasly, y es la primera vez que nuestros dos coches están tan cerca”, destacó.

Vale recordar que en Imola, Colapinto venía por delante de Gasly hasta que el equipo le pidió ceder la posición por una cuestión estratégica. En Mónaco, el accidente del francés invirtió los papeles, y fue el bonaerense quien finalizó adelante en la clasificación final.

A pesar de los problemas del equipo, la actuación de Colapinto en el principado dejó una sensación positiva y una base sólida para seguir creciendo en la temporada. Mientras Alpine busca respuestas, el joven argentino sigue sumando experiencia valiosa en la categoría reina. (Clarín)