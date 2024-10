Falleció un hincha de Lanús en Belo Horizonte antes del partido contra Cruzeiro

Un trágico incidente sacudió el ambiente festivo en Belo Horizonte justo antes del esperado encuentro entre Lanús y Cruzeiro por la primera semifinal de la Copa Sudamericana. Marcelo Radigoz, de 55 años y conocido como "el Polaco", falleció tras sufrir un paro cardíaco en las inmediaciones del Estadio Mineirão , donde se llevaba a cabo una fan fest para los aficionados argentinos.

Club Atlético Lanús lamenta el fallecimiento de Marcelo Riadigos, "Polaco", hincha, socio y colaborador de la institución que se encontraba en Belo Horizonte para alentar al equipo esta tarde en el Mineirao. Condolencias a sus familiares y seres queridos en este momento de pesar. — Club Lanús (@clublanus) October 23, 2024

Radigoz, ex dirigente del club Lanús, participaba de las actividades previas al partido cuando se descompensó. La Policía Militar fue la primera en llegar al lugar y comenzó a realizar maniobras de reanimación hasta que una ambulancia del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) arribó para continuar con los esfuerzos. Lamentablemente, a pesar de las intervenciones, el aficionado no pudo sobrevivir, según lo informado por el medio brasileño O Globo. Las autoridades confirmaron que el suceso no estuvo relacionado con ningún enfrentamiento o incidente policial.

En un gesto de respeto y homenaje, la Conmebol solicitó un minuto de silencio antes del inicio del partido para recordar al hincha fallecido, una muestra de solidaridad en un momento tan doloroso para la comunidad granate.

*El minuto de silencio antes del partido en homenaje a Radigoz.

Además del lamentable deceso de Radigoz, otro aficionado argentino resultó herido durante el evento. Este hincha recibió un impacto de piedra en la cabeza, lo que le ocasionó una herida que requirió cuatro puntos de sutura. Afortunadamente, recibió atención médica en la enfermería del Mineirão y fue dado de alta poco después.

A pesar de la tragedia, la afición de Lanús se movilizó masivamente hacia Belo Horizonte. Una caravana de autobuses partió desde la sede del club, transportando a un contingente de más de dos mil hinchas, que realizaron un viaje de aproximadamente 40 horas. Para aquellos que optaron por un trayecto más rápido, se organizaron tres vuelos chárter.

El partido, arbitrado por Andrés Matonte, se lleva a cabo en el Estadio Governador Magalhães Pinto , conocido como Mineirão, y fue transmitido por ESPN y Disney+. El ganador de esta serie se enfrentará al vencedor del duelo entre Racing y Corinthians en la final única, programada para el 23 de noviembre en Paraguay.

(Infobae)