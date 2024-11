Entrerrianos hinchas de Racing coparon Asunción: “Jamás viví algo así, no tiene precio”

La ciudad de Asunción vive una auténtica fiesta celeste y blanca en la víspera de la gran final de la Copa Sudamericana 2024. Miles de hinchas de Racing Club colmaron las calles del centro paraguayo, generando un ambiente único a horas del duelo decisivo contra Cruzeiro, que se disputará este sábado a las 17:00 en el estadio La Nueva Olla.

Racing va en busca de un título internacional tras 32 años e hinchas entrerrianos dijeron presente en Asunción para la final de la #CopaSudamericana pic.twitter.com/kfKhWypo1U — ELONCE WEB (@ElonceW56269) November 23, 2024

Se estima que más de 30.000 fanáticos argentinos cruzaron la frontera por Clorinda y José Falcón para alentar a la Academia, que busca su primer título internacional en 36 años. Entre los presentes, Roberto Vito, un hincha paranaense, expresó su emoción en diálogo con Elonce: “Las dos filiales de Paraná, de Crespo, Hernandarias, Ramírez, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y María Grande. Estamos en el mismo hotel, vamos a hacer una choripaneada todos juntos y mañana iremos a la cancha”.

La pasión por Racing se respira en cada rincón de Asunción. “Es impresionante lo que se está viviendo. Tengo 52 años y jamás viví algo así. Solo en 1999, cuando volvimos a nacer y jugamos en Rosario, pero esto es mucho más superior. Es increíble lo que movió Racing, es la mitad de Argentina. Esta copa es nuestra, es imposible que se nos escape”, aseguró Vito.

🚗💙🤍🇵🇾 ¡Todo por #LaGranConquista! Los hinchas de @RacingClub que llegaron por tierra Asunción y la ilusión de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/M466LAdG5x — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 22, 2024

Además, compartió una experiencia personal que refleja lo especial de este momento: “Todo lo que hemos hecho estos años por la gente de Racing me lo devuelve hoy ver la felicidad de mi hijo. Mi hijo hace poco se quebró y no creíamos que venga a la final. Cuando se enteró que no venía, se le caían las lágrimas. Esto no tiene precio”.

Para quienes no lograron conseguir entrada, las autoridades de Asunción instalaron pantallas gigantes en puntos estratégicos: Costanera Norte para los hinchas de Racing, Costanera Sur para los de Cruzeiro, y una zona neutral en el puerto. Mientras tanto, el Cilindro de Avellaneda también vibrará con el encuentro, donde se espera una multitud de 50.000 personas.