Video: el gol olímpico que sufrió Lisandro Martínez tras insultar a su rival

Pasionales y corajudos, los argentinos a veces suelen pasarse de revoluciones y no medir sus palabras. Es normal escuchar palabras subidas de tono en un partido de fútbol, ya sea en las tribunas como en el campo de juego. El último jueves, las cámaras de Inglaterra captaron a Lisandro Martínez insultando a Son Heung-Min en pleno Tottenham-Manchester United, con tanta mala suerte que lo hizo justo antes de un golazo olímpico.

A falta de cuatro minutos para el silbatazo final, con el marcador 3-2 en favor de los Spurs en los cuartos de final de la Carabao Cup, el extremo surcoreano ganó un tiro de esquina y no se apuró en ejecutarlo. Mientras caminaba lentamente y rengueando hacia el banderín, el defensor argentino lo cruzó, le señaló la pelota y lo trató de “cagón”.

Lisandro Martinez telling Son to walk faster all to get humbled 😅😅pic.twitter.com/N7njxCyhRi