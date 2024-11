Con bajas sensibles, el posible equipo de River para enfrentar a Barracas Central

River Plate se prepara para recibir a Barracas Central este domingo, en un partido clave para mantener las aspiraciones de pelear por la Liga Profesional, tras la derrota de Tigre ante Vélez que dejó al equipo de Marcelo Gallardo con más distancia respecto al líder. Sin embargo, el entrenador del Millonario no podrá contar con algunas piezas fundamentales debido a lesiones, lo que obligará a realizar ajustes en la formación.

MÁS MALAS NOTICIA SOBRE LA BANDA IZQUIERDA

La primera baja de peso es la de Marcos Acuña, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo, una lesión que ya lo había aquejado anteriormente. El "Huevo" se perderá varios partidos y su regreso se pautará cuando esté completamente recuperado, con la mirada puesta en la fecha 24 del campeonato, cuando River recibirá a San Lorenzo el 4 de diciembre.

Ante la ausencia de Acuña, Gallardo ha optado por Milton Casco para ocupar el lateral izquierdo. Casco, quien es el jugador con más partidos disputados en la era Gallardo, será titular en una defensa que completarán Fabricio Bustos, Leandro González Pirez y Paulo Díaz, quien viene de anotar uno de los goles en la victoria sobre Instituto.

Simón, Colidio, y Echeverri, los tres titulares vs. Barracas

A la baja de Acuña se le suma la de Enzo Díaz, quien arrastra una hernia inguinal desde hace tiempo y no ha logrado recuperarse completamente. La ausencia de Díaz abrirá la puerta para que Casco se mueva al lateral izquierdo, mientras que el ex-Newell’s completará la línea defensiva.

Otro nombre importante que no estará disponible es Germán Pezzella. El defensor no recibió el alta médica tras sufrir una sobrecarga en el gemelo de la pierna izquierda y, con la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas a la vuelta de la esquina, ha decidido no arriesgarse. Pezzella está priorizando su recuperación para poder estar a disposición de la Selección Argentina en los partidos contra Perú y Paraguay.

ALIENDRO VA POR BUEN CAMINO

Por otro lado, el mediocampo de River se mantiene prácticamente intacto. Rodrigo Aliendro, quien se había luxado el hombro izquierdo frente a Newell’s en agosto, está listo para regresar a la convocatoria y, en caso de ser necesario, podría sumar minutos frente al Guapo. Nacho Fernández, en cambio, continúa con trabajo de rehabilitación por una distensión en el recto anterior derecho y, por el momento, no está en condiciones de regresar.

Aliendro está volviendo a poco.

Con la presencia de Borja nuevamente en la lista tras cumplir una fecha de suspensión, el equipo de Gallardo mantendrá la misma estructura ofensiva que derrotó a Instituto por 3-2. Pablo Solari, quien ha recuperado su nivel goleador, y Facundo Colidio conformarán la dupla de ataque, mientras que el mediocampo será comandado por Rodrigo Villagra, Santiago Simón, Maximiliano Meza y Claudio Echeverri.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE RIVER PARA ENFRENTAR A BARRACAS CENTRAL

Franco Armani; Fabricio Bustos, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Milton Casco; Rodrigo Villagra, Santiago Simón, Maximiliano Meza, Claudio Echeverri; Pablo Solari y Facundo Colidio.