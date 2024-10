Comienza el Final Four de la Liga Federal Femenina en Paraná: juega Paracao

Cuatro equipos se preparan para dar el primer paso en la Final Four de la Liga Federal femenina, que comienza este viernes. Los participantes son Paracao de Paraná, Independiente de Neuquén, Santa Rosa de Santa Fe y Hércules de Chaco, que buscarán consagrarse en esta emocionante definición.

Después de dos destacados cuadrangulares, el equipo paranaense espera aprovechar la ventaja de jugar en su reducto y ser protagonista en esta instancia definitoria. Sin embargo, saben que no será una tarea fácil debido a la calidad de sus rivales.

Este cuadrangular se llevará a cabo en la cancha de Paracao, desde el viernes 18 hasta el domingo 20, señala Paraná Deportes. En la primera jornada, Independiente de Neuquén se medirá contra Santa Rosa de Santa Fe a las 19.30, seguido del partido entre Paracao y Hércules de Chaco a las 21.30 horas.

Enfocados

Cristian “Pata” Gómez, entrenador de Paracao, compartió sus reflexiones sobre la importancia de estos compromisos: “Primero tenemos que pensar en el viernes, que chocamos contra Hércules. No tenemos que estar ansiosos, nerviosos ni tampoco presionarnos porque se logró un objetivo muy importante. Estamos en condiciones de realizar un gran torneo”.

El director técnico también enfatizó la necesidad de mantener la calma: “El objetivo en el Final Four es terminar lo más arriba posible. Primero, no nos tienen que jugar en contra los nervios y la ansiedad. Siento que eso hoy lo estamos manifestando y eso no nos lleva a jugar bien. La final nuestra es el viernes; trataremos de no equivocarnos para salir con chances sábado y domingo”.

