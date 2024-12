Colapinto, sin butaca en la Fórmula 1 2025: Racing Bulls confirmó su segundo piloto

La escudería Racing Bulls (RB) anunció el fichaje de Isack Hadjar para la temporada 2025 de Fórmula 1, completando así la alineación de pilotos para la próxima temporada del campeonato del mundo, por lo cual Franco Colapinto se queda sin butaca para el año próximo.

El anuncio del piloto francés que también tiene nacionalidad argelina, tiene 20 años, es el tercer y último paso de los movimientos realizados por Red Bull, que supusieron la salida de Sergio Pérez de su equipo principal, el ascenso de Liam Lawson junto a Max Verstappen y la llegada de Hadjar a Racing Bulls.

Liam’s left the door Hadjar for Isack 🤝 #F1 #VCARB #IsackHadjar pic.twitter.com/1wMMSvM2mz

"Estoy muy contento de tener este papel en Racing Bulls. Es realmente fantástico para mí, para mi familia y para toda la gente que ha creído en mí desde el principio. Estar en la Fórmula 1 es por lo que he trabajado toda mi vida y es un sueño. Es como entrar en un universo completamente nuevo, conduciendo monoplazas mucho más rápidos y corriendo junto a los mejores pilotos del mundo", dijo tras conocerse el anuncio.

Además, señaló: "Me espera una curva de aprendizaje muy rápida, pero estoy dispuesto a trabajar duro y a darlo todo por mi equipo. Estoy deseando trabajar y aprender de Yuki Tsunoda, siempre le he estudiado, pasó por la academia de Red Bull, igual que yo, y compartimos un camino muy similar para llegar hasta aquí".

Isack Hadjar will join Yuki Tsunoda at RB in 2025 🏁 #F1 pic.twitter.com/xA380f8Q5y