Colapinto, rendido ante el público argentino en Brasil: "Es increíble el ruido que están haciendo"

Franco Colapinto dejó su huella en el emblemático Autódromo Juan Carlos Pace , conocido como Interlagos, durante el Gran Premio de São Paulo de Fórmula 1. Esta es la primera vez que el joven piloto argentino compite en este icónico circuito, y su actuación capturó la atención de aficionados y medios por igual.

En una jornada marcada por desafíos, Colapinto logró clasificar su Williams en la Q2, asegurando el 14° puesto en la parrilla de salida para la carrera Sprint. A pesar de su sólido desempeño, el pilarense se mostró crítico consigo mismo, señalando que no pudo maximizar el potencial de su auto, a diferencia de su compañero Alex Albon, quien alcanzó la Q3. "En la Q1 había mucho tráfico, los neumáticos estaban muy fríos al principio de la vuelta. En la Q2 no tuve una vuelta limpia, no pude hacer una buena vuelta. Simplemente estuvo lento. Es una lástima porque teníamos potencial para estar cerca y quizás hasta pasar, pero no pude hacer una buena vuelta", explicó Colapinto con sinceridad.

Sin embargo, a medida que se acercan las siguientes actividades del fin de semana, el piloto se mostró optimista, especialmente por el gran apoyo que ha recibido de sus compatriotas argentinos. "Bien, muy bien. Es lindo ver todo este apoyo que tengo, vamos a ver qué podemos hacer mañana. El fin de semana recién empieza y todavía queda mucho por jugarse", afirmó.

Colapinto, quien despertó el interés de equipos como Red Bull, se tomó un momento para agradecer a los aficionados que han viajado a Brasil para alentarlo. En un emotivo mensaje, el joven piloto expresó: "Gracias a todos por venir, es un placer ver a tantos argentinos acá en Brasil alentándome. Es un placer tenerlos a todos empujando desde donde estén y es increíble el ruido que están haciendo acá en la carrera, así que feliz por tener tanto apoyo y gracias por venir".

Franco terminó 14º para la carrera Sprint de este sábado.

La pasión y el aliento del público argentino resonaron en Interlagos, creando un ambiente electrizante que sin duda impulsa a Colapinto a seguir luchando por sus sueños en la Fórmula 1. A medida que avanza el fin de semana, los seguidores estarán atentos a su desempeño y a la manera en que su talento se desenvuelve en este circuito lleno de historia.

