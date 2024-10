Colapinto llegó a Austin para disputar su cuarto Gran Premio de Fórmula 1

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, ha llegado a la ciudad texana de Austin para disputar su cuarto Gran Premio en la máxima categoría del automovilismo mundial. Su llegada ha causado un gran revuelo, siendo recibido por una multitud de seguidores en el Fan Zone de Williams.

“Qué bueno que pudieron venir, gracias”, expresó el joven corredor nacional al agradecer a los fanáticos que se acercaron para brindarle su apoyo. Este jueves, el piloto realizará el reconocimiento del Circuito de las Américas, preparándose para un fin de semana lleno de actividad.

The @krakenfx Williams Racing Fan Zone went off today 🔥 pic.twitter.com/FPjHhL9rRJ

La jornada del deportista pilarense comenzará el viernes con los Entrenamientos Libres 1 y la clasificación para la Sprint. Luego, el sábado participará de la Sprint y la clasificación para la carrera, finalizando el domingo con la carrera principal.

El Gran Premio de Estados Unidos marcará la cuarta competencia de Colapinto en la Fórmula 1, tras haber participado en el GP de Italia, Azerbaiyán y Singapur. Tuvo momentos destacados, en cada una de estas carreras, que lo han colocado en el centro de atención.

En Italia, logró una notable remontada, ascendiendo del 18º al 12º puesto. Finalizó octavo en Azerbaiyán y se convirtió en el primer argentino en sumar puntos en la Fórmula 1 en más de 40 años. En Singapur, a pesar de terminar undécimo, realizó una impresionante largada en la que superó a tres rivales.

Estas destacadas actuaciones han hecho que Colapinto sea considerado por la escudería Sauber para un posible asiento en 2025, aunque aún no hay nada confirmado y compite con otros pilotos por esa oportunidad.

Ready and waiting for Franco at the @krakenfx Williams Racing Fan Zone 🇦🇷🎶 pic.twitter.com/FhDlFgc40Z