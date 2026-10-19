Boca espera por Paredes: crece la ilusión de recuperarlo para la revancha con Vasco da Gama

Boca mantiene la ilusión de contar con Paredes para la revancha ante Vasco da Gama, que se disputará este martes por las semifinales de la Copa Sudamericana. El capitán podría regresar apenas diez días después de sufrir un desgarro, aunque su participación todavía no está confirmada.

El equipo necesita dar vuelta la serie tras perder 1-0 en la Bombonera. La posibilidad de recuperar al mediocampista genera expectativa por su importancia en la organización del juego y su liderazgo dentro del plantel.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Paredes conserva posibilidades de llegar al encuentro pese al escaso tiempo transcurrido desde la lesión. Su eventual regreso le permitiría a Rodolfo Arruabarrena recuperar una pieza central para buscar la clasificación a la final.

La lesión que lo dejó afuera del partido de ida

El volante se lesionó durante el empate 2-2 de Boca ante Instituto de Córdoba, correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Clausura. El desgarro le impidió participar del primer cruce con el conjunto brasileño.

Sin su capitán, el Xeneize sufrió una derrota que también significó el final de un invicto de 17 partidos. Ahora, la recuperación del mediocampista concentra parte de la atención en la previa de la revancha.

Paredes ya atravesó una situación similar durante el primer semestre, cuando llegó con lo justo desde lo físico al encuentro de Copa Libertadores frente a Universidad Católica de Chile. En aquella ocasión, el equipo perdió 1-0 y quedó eliminado en la fase de grupos.

Las alternativas de Arruabarrena para el mediocampo

Si el capitán no llega en condiciones de jugar o no comienza como titular, Rodrigo Battaglia y Williams Alarcón aparecen como las opciones para ocupar su lugar. Battaglia vuelve a estar disponible después de una larga inactividad.

El escenario deportivo de Boca también cambió respecto de la primera mitad del año. Con Arruabarrena como entrenador, el equipo encontró mayor regularidad y continúa en carrera en el Torneo Clausura, la disputa por el título de Campeón de Liga, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

La revancha en Brasil será una prueba decisiva para sostener el objetivo internacional. Mientras prepara el equipo que intentará remontar la semifinal, el cuerpo técnico mantiene abierta la posibilidad de contar con su capitán.